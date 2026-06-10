La dirigencia de Deportivo Rincón anunció que Germán Rodolfo Noce será el nuevo entrenador del León del Norte en el Torneo Federal A 2026 y ocupará el cargo que dejó el cesanteado Pablo Castro, que fue despedido hace 8 días tras la igualdad ante FADEP en el Moíses Elías Gómez.

El comunicado de la dirigencia de Deportivo Rincón anunciando al nuevo entrenador

Como jugador, fue defensor, casi toda su extensa carrera como marcador de punta derecho, argentino nacido el 30 de enero de 1977 en en La Plata. Jugó unicamente en nuestro país, En las ligas argentinas disputó 392 partidos y convirtió 5 goles y en la Copa Argentina jugó 3 partidos y no convirtió goles. En Copa Sudamericana disputó 4 partidos y no convirtió goles. En toda su carrera actuó en 399 partidos y 5 goles.

Vistió las camisetas de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Los Andes, Arsenal de Sarandí, Belgrano de Córdoba, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, San Martín de Tucumán, Tiro Federal de Rosario, Quilmes, Guaraní Antonio Franco de Posadas (Misiones), Racing de Córdoba y Juventud Antoniana de Salta.

Tiene la particularidad de que fue considerado en su momento, una suerte de "talismán" del ascenso, logrando subir de categorías en seis ocasiones jugando para sus distintos equipos como San Martín de Tucumán, Tiro Federal de Rosario, Quilmes, Guaraní Antonio Franco de Posadas (Misiones), Los Andes y Belgrano de Córdoba.

Como entrenador

Comenzó su carrera como integrantes de cuerpo técnicos, siendo ayudante de Serio Benet en Dock Sud en 2015. Luego se sumó al staff de José María "El Chaucha" Bianco, donde trabajaron en 2016 en Gimnasia y Tiro de Salta, en 2017 y 2018 en Agropecuario de Carlos Cásares, Gimnasia y Esgrima de Mendoza 2018/19, Chacarita Juniors 2019/2020 y otra vez Gimnasia y Esgrima de Mendoza en 2024.

A comienzo del año pasado comenzó su carrera como entrenador principal, se hizo cargo hasta hace menos de un mes de Juventud Antoniana de Salta dirigió en El Santo, 35 partidos, con 12 victorias, 10 empates y 13 derrotas, su equipo marcó 39 goles y recibió 35 en contra, más 4 goles a favor en la diferencia, y tuvo una eficacia de 43.81%.

Es hermano de Enzo Noce el histórico arquero de Gimnasia y Esgrima de La Plata y tío de Juan Pablo Noce, también golero que tuvo un paso por Cipolletti.

Germán Noce tras una temporada y media en Juventud Antoniana de Salta recalará en Deportivo Rincón

El flamante entrenador designado estará llegando a Rincón de los Sauces, junto a su representante Diego Aspitia y su ayudante de campo Germán "Pipo" Cáceres, entrerriano que supo ser líder del ascenso en la Comisión de Activiades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, jugador de Atlético Rafaela en el ascenso a primera división. Como ayudante de campo, viene de acompañar a Ricardo Pancaldo en Chaco For Ever y ahora se sumará al staff de Noce. El preparador físico, sería alguien de La Plata con vasta experiencia.

El domingo a las 15, cuando Deportivo Rincón reciba a Juventud Unida Universitaria de San Luis, el equipo volverá a ser dirigido por Alfredo Tizza que tras el partido ante los puntanos volverá a dirigir el equipo de LiFuNe. El lunes en la semana previa al dueño ante Cipolletti, asumiría Noce y su gente. Parada brava si hay.