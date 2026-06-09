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La FIFA retiró las entradas asignadas a los hinchas de Irán para el Mundial 2026

El equipo asiático se encuentra en México y no podrá distribuir tickets para los partidos a disputar en Estados Unidos.   

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 09 de junio de 2026 a las 20:40
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FIFA niega entradas a Irán en el Mundial

La FIFA le retiró a Irán las entradas asignadas a sus aficionados para los tres partidos que disputará la selección en Estados Unidos por la fase de grupos del Mundial 2026

Según las normas de FIFA, cada selección tiene derecho de distribuir entre sus propios hinchas un 8% del aforo. La selección de Irán está concentrada en Tijuana, ciudad fronteriza de México, a pesar de tener que jugar en Estados Unidos contra Nueva Zelanda el 15 de junio por la fase de grupos.

La delegación de Irán sólo podrá ingresar al territorio estadounidense los días que dispute partidos ahí, y deberán retirarse apenas termine el encuentro.

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