La FIFA le retiró a Irán las entradas asignadas a sus aficionados para los tres partidos que disputará la selección en Estados Unidos por la fase de grupos del Mundial 2026.

Según las normas de FIFA, cada selección tiene derecho de distribuir entre sus propios hinchas un 8% del aforo. La selección de Irán está concentrada en Tijuana, ciudad fronteriza de México, a pesar de tener que jugar en Estados Unidos contra Nueva Zelanda el 15 de junio por la fase de grupos.

La delegación de Irán sólo podrá ingresar al territorio estadounidense los días que dispute partidos ahí, y deberán retirarse apenas termine el encuentro.