La neuquina Natassja Kolff acordó con Obras Basket la rescisión de su contrato para continuar su carrera en Estados Unidos. La interna de 1.88 metros jugará en la NCAA para Universidad de Rutgers, ubicada en Nueva Jersey.

La oriunda de Plottier llegó a la entidad de la Ciudad de Buenos Aires para disputar la Liga Femenina 2025-26. Durante su paso por el equipo promedió 7.3 puntos, 6.8 rebotes y 11.9 de valoración por partido. Sus aportes fueron importantes para que las Rockeras se clasificaran al Final Four del Torneo Apertura 2025 y alcanzaran la final de la Liga Femenina de la temporada pasada.

La nejuquina Natassja Kolff se une a la Universidad de Rutgers, ubicada en Nueva Jersey.

En julio, Kolff también participó de los entrenamientos de la Selección Argentina Mayor. La interna formó parte de una serie de prácticas destinadas a impulsar el proyecto de la Confederación Argentina de Básquetbol de cara al Mundial de Japón 2030. Ahora, la jugadora de 21 años afrontará un nuevo desafío en el básquet universitario de Estados Unidos con Rutgers.

La jugadora nacida el 16 de septiembre de 2004 ya se encuentra en los Estados Unidos y ya se sumó a la Universidad, donde recibió una beca que además de permitirle estudiar jugará para dicha institución cercana a Nueva York.

Cabe recordar, que Kolff surgida en el Club Plottier también vistió las casacas en Neuquén de Independiente, Pacífico y Centro Español de Plottier.

Para muchos acaba de sellar lo que posiblemente sea el fichaje más importante del año para el basquetbol argentino femenino. Será la primera argentina en jugar en el Big Ten (B1G) la prestigiosa conferencia de la NCAA 1, de la cual surgieron jugadoras como Caitlin Clark y Sabrina Ionescu. Vestirá los colores de Rutgers (New Brunswick, Nueva Jersey) universidad que ya catapultó 25 jugadoras a la WNBA.