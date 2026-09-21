Luego de la confirmación de Conmebol, el duelo entre Boca y Vasco Da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana ya tiene fecha y horario confirmado para ambos encuentros. La organización del certamen continental oficializó este lunes que la ida se jugará el martes 13 de octubre a las 21.30 en La Bombonera, mientras que la revancha será exactamente una semana después, el martes 20, a la misma hora y en Brasil, aún con estadio confirmar.

El principal interrogante que queda por resolver es dónde se disputará el partido de vuelta. São Januário, el estadio habitual de Vasco Da Gama, no alcanza el mínimo de 30.000 espectadores que establece el reglamento de la Conmebol para esta instancia y es por ese motivo, que el club brasileño envió una solicitud para que se juegue en el Maracaná, aún pendiente de aprobación. De no prosperar, el Estádio Nilton Santos de Vila Belmiro asoma como alternativa, aunque la intención de los Camisas Negras es mantener la localía en Río de Janeiro.

Hay un antecedente que podría abrirle una puerta a Vasco y es que en 2025 la Conmebol autorizó que Independiente del Valle disputara una semifinal en el Banco Guayaquil, pese a que su capacidad era inferior al mínimo reglamentario. Por ahora, de todos modos, la sede oficial de la revancha ante Boca figura como “a confirmar”.

El Xeneize llegó a esta instancia después de eliminar a São Paulo en la ronda de cuartos de final. Tras ganar 1-0 en la Bombonera y empatar 1-1 en el Morumbí, el elenco de Rodolfo Arruabarrena avanzó con un resultado global de 2-1. Por su parte, Vasco da Gama dejó en el camino a Independiente Santa Fe con un 2-0 global, luego de imponerse 2-0 en São Januário en la revancha tras el empate sin goles en la ida en Bogotá. En la otra semifinal se enfrentarán Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.