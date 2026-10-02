Lionel Scaloni sigue siendo una de las figuras más influyentes del fútbol mundial. Campeón del mundo, bicampeón de América y responsable de una de las etapas más exitosas en la historia de la Selección Argentina, el entrenador de Pujato volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por un dato que excede lo deportivo.

Un ranking publicado por el diario alemán Bild reveló cuáles son los seleccionadores nacionales con los salarios más elevados del planeta y el nombre del técnico argentino aparece dentro del exclusivo Top 10. En medio de las negociaciones sobre su futuro al frente de la Albiceleste, Scaloni ocupa el noveno lugar del listado con un ingreso estimado de 2,3 millones de euros anuales.

La cifra lo ubica entre los entrenadores mejor pagos del fútbol de selecciones, aunque todavía lejos de los gigantes económicos que dominan la clasificación. Lo llamativo es que varios de los nombres que aparecen por encima del santafesino todavía persiguen logros que Scaloni ya consiguió con Argentina.

La cima del ranking pertenece a Carlo Ancelotti. El italiano, que asumió el desafío de dirigir a Brasil tras su exitoso paso por Real Madrid, percibiría alrededor de 10 millones de euros por temporada, convirtiéndose en el seleccionador mejor pago del mundo.

Detrás aparece Jürgen Klopp, la gran apuesta de Alemania tras los decepcionantes resultados de los últimos años. El ex Liverpool firmó un contrato millonario que ronda los 7 millones de euros anuales y se transformó en el entrenador mejor remunerado en la historia de la federación alemana.

El podio tiene además una fuerte presencia argentina. Mauricio Pochettino, actual entrenador de Estados Unidos, ocupa el tercer escalón con un salario estimado en 6,8 millones de euros por temporada. De esta manera, dos técnicos nacidos en Argentina lograron meterse entre los nombres más importantes del mapa mundial de seleccionadores.

Por delante de Scaloni también aparecen Thomas Tuchel (Inglaterra), Luis de la Fuente (España), Jorge Jesús (Portugal), Zinedine Zidane (Francia) y Xavi Hernández, quien recientemente asumió en Países Bajos.

Sin embargo, el caso del entrenador argentino tiene una particularidad. Con un salario considerablemente menor al de varios colegas, construyó un ciclo que ya quedó grabado en la historia grande del fútbol. Bajo su conducción, Argentina conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de alcanzar la final de la Copa del Mundo 2026.

Por eso, más allá de los millones que dominan el ranking, la aparición de Scaloni en la lista vuelve a poner en valor el impacto de su trabajo. Mientras el futuro de su continuidad sigue siendo tema de conversación en la AFA, los números lo confirman entre la élite de los entrenadores de selecciones nacionales.

Los 10 seleccionadores mejor pagos del mundo