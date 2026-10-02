La cuenta regresiva ya está en marcha. Lionel Messi volvió a pisar suelo argentino y la emoción comenzó a sentirse en cada rincón del país. El capitán de la Selección Argentina aterrizó este viernes en Rosario acompañado por su familia y se prepara para vivir uno de los momentos más especiales de toda su carrera: su despedida definitiva de la camiseta celeste y blanca.

El próximo martes, desde las 20, el estadio Monumental será escenario de una noche que promete quedar grabada para siempre en la memoria del fútbol argentino. Allí, frente a Benín, el mejor jugador de todos los tiempos disputará su último encuentro con la Selección y cerrará una historia que atravesó generaciones, desafíos, alegrías, frustraciones y una gloria eterna.

Luego de viajar desde Fort Lauderdale, Estados Unidos, Messi llegó a su ciudad natal junto a Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y su madre Celia. Todos ellos estarán presentes en una velada cargada de sentimientos, donde miles de fanáticos buscarán darle el último abrazo futbolero al hombre que llevó a la Argentina a la cima del mundo.

Si bien integra la lista de convocados para esta fecha FIFA, existía un acuerdo previo con Lionel Scaloni y Claudio Tapia para que únicamente dispute el amistoso frente al seleccionado africano. Por ese motivo, todavía no se incorporó a los entrenamientos en el predio de Ezeiza, aunque en las próximas horas viajará a Buenos Aires para sumarse al plantel nacional.

Mientras la Selección afrontará este sábado el amistoso ante Burkina Faso, todas las miradas apuntan inevitablemente al martes. El país entero espera por la última vez de Messi con la camiseta que defendió durante más de dos décadas y con la que conquistó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Además, el rosarino llegará en un gran momento futbolístico. Antes de emprender viaje a la Argentina, encadenó cuatro partidos consecutivos marcando goles con Inter Miami, incluidos dos tantos de tiro libre en sus últimas presentaciones.

Scaloni ya dejó en claro que el capitán tendrá libertad para decidir si desea estar presente en alguno de los amistosos previos, aunque todo indica que el foco está puesto exclusivamente en el compromiso frente a Benín.

El martes no será un partido más. Será el final de una era. Una despedida que promete un Monumental repleto, lágrimas en las tribunas y una ovación interminable para el futbolista que cambió para siempre la historia del fútbol argentino.

Como capitán, con la número 10 en la espalda y una camiseta conmemorativa especialmente diseñada para la ocasión, Messi saldrá una vez más al césped para recibir el cariño de todo un país. Y cuando el árbitro marque el final, también bajará el telón de una de las historias más extraordinarias que haya escrito el deporte mundial.