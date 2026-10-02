Nicol Vásquez es una joven judoca de 11 años de Neuquén que compite en la categoría Sub 13 (-48 kg), y que fue convocada por la Confederación Argentina de Judo como integrante de la selección nacional para participar del Campeonato Panamericano de Judo que se llevará a cabo en Cancún, México.

La nominación llegó luego que se coronara campeona nacional argentina en el Torneo Apertura realizado en San Juan, además fue segunda en el Torneo Centro Republica que tuvo por escenario a Villa Carlos Paz, en Córdoba. En sus palmarés acumula ser ganadora de torneos regionales, provinciales e interprovinciales.

La familia de la judoca lanzó una campaña para recaudar fondos para poder pagar los gastos que insume la participación en la ciudad balnearia mexicana. Hay un número para contactarse con la mamá de la deportista que es 299-4837156 y una cuenta para poder depositar y ayudarla que es Nicoljudo.

El Campeonato Panamericano de Judo Sub-13 y Sub-15, que se disputará el 28 y 29 de noviembre venidero en Cancún, Quintana Roo, México, reservado a la categorías Sub-13 y Sub-15 (Juvenil A y B) con la organización de la Confederación Panamericana de Judo y la Federación Mexicana de Judo (FMJ).

El torneo reunirá a los principales talentos juveniles e infantiles de todo el continente americano. La Selección Argentina tendrá representantes provenientes de Chaco, Neuquén, Río Negro y La Rioja, entre otrosque han confirmado su proceso de preparación y convocatoria tras superar los campus evaluativos nacionales.