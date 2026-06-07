Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia dio un paso enorme en su sueño de conquistar la Liga Nacional de Básquet 2025/2026. El conjunto dirigido por el rosarino Pablo Favarel derrotó este sábado a Quimsa por 82 a 73 en el Estadio Ciudad de Santiago del Estero y se adelantó 1 a 0 en la serie final de la temporada.

El elenco patagónico construyó una victoria de carácter, inteligencia y gran nivel colectivo ante el mejor equipo de la fase regular. Después de una primera mitad dominante, en la que llegó a sacar una diferencia de 18 puntos y se fue al descanso arriba 46-30, el equipo chubutense resistió la reacción local y terminó celebrando un triunfo histórico fuera de casa.

Desde el salto inicial, Gimnasia mostró personalidad y convicción. Con Toretta, Grun, Dato, Cisneros y Carabalí en el quinteto titular, encontró rápidamente eficacia desde el perímetro y comenzó a marcar diferencias. La puntería de larga distancia fue una de las principales armas para desarticular la defensa santiagueña y cerrar el primer cuarto con una sólida ventaja de 26 a 14.

En el segundo parcial llegó el momento de mayor dominio visitante. Con una defensa intensa y ataques bien seleccionados, el Verde amplió la brecha hasta colocarse 36 a 18. Allí apareció la figura del cubano Chacón, quien protagonizó una ráfaga demoledora con cuatro triples que silenciaron al estadio y alimentaron la ilusión de los miles de hinchas que siguieron el encuentro desde Comodoro Rivadavia.

Quimsa intentó reaccionar antes del descanso, pero nunca logró sentirse cómodo frente a la presión defensiva de Gimnasia. El equipo patagónico mantuvo el control del juego y cerró una brillante primera mitad con ventaja de 46 a 30.

Como era de esperar, la Fusión salió decidida a cambiar la historia en el complemento. Empujado por su público y obligado por el resultado, el conjunto santiagueño elevó su intensidad y comenzó a descontar. Sin embargo, cada vez que el local amenazó con acercarse peligrosamente, Gimnasia encontró respuestas en momentos clave.

La experiencia de sus referentes, el trabajo defensivo colectivo y la serenidad para administrar la ventaja resultaron determinantes en el tramo decisivo. El Verde supo jugar con inteligencia los minutos finales, controló los intentos de remontada de Quimsa y terminó cerrando el partido por 82 a 73.

Chacón fue una de las grandes figuras de la noche con su aporte ofensivo, mientras que Grun volvió a destacarse por su intensidad en ambos costados de la cancha. También resultó fundamental el trabajo colectivo de un equipo que ejecutó casi a la perfección el plan diseñado por Pablo Favarel.

El cubano Chacón figura del elenco patagónico

Con este triunfo, Gimnasia recuperó la ventaja de localía y golpeó primero en la serie más importante de la temporada. Ahora buscará volver a sorprender en Santiago del Estero para regresar a Comodoro Rivadavia con una posición inmejorable en la lucha por el título.

La primera batalla fue para el Verde. Y fue nada menos que en la casa del mejor equipo de la fase regular.