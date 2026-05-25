Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia derrotó a Ferro Carril Oeste como local en el estadio Socios Fundadores de la ciudad del sur de Chubut, por 81 a 77, en el primer partido de la serie semifinal de la Liga Nacional. Los cuartos fueron 23-14, 41-35 y 59-55.

Cuando transcurrían apenas 2 minutos 45 segundos, los de Caballito perdieron a Emiliano Lezcano, quien penetró y tras convertir, cuando cayó pisó a un camarógrafo ubicado debajo del cesto y se lesionó el tobillo derecho.

El trámite, si bien mantuvo arriba al local, que llegó a sacar 11 de luz, fue de final cerrado. A falta de 4 minutos 40 segundos Bryan Carabalí metió un tapón fenomenal que evitó que Ferro pasara al frente.

Dos robos clave en primera línea y una pérdida ofensiva de Ferro estiraron el margen local a seis (73-67) a falta de 2 minutos 34 segundos. A este momento de lucidez se sumó el juvenil Martiniano Dato que atacó el canasto y estiró la ventaja a 6 (75-69).

Ferro recortó (75-71) tras pérdida del local, y apareció el chileno Carrasco para capitalizar una falta en dos libres. A 10 segundos del cierre, nuevamente Carrasco fue a la línea y anotó y tras otro doble visitante, nuevamente el base anotó dos libres, que puso el 81-75, resultado que Ferro maquilló con una conversión que no cambió nada.

El segundo partido de la serie -al mejor de cinco- irá nuevamente en el Socios Fundadores, este lunes a las 20.30.

El otro cruce

Quimsa de Santiago del Estero empezó derecho la serie semifinal -al mejor de cinco partidos-, al vencer a Boca Juniors por 88 a 76, por la Liga Nacional de Básquet.

El segundo partido será este lunes, a las 21.30, en el estadio de La Fusión en Santiago del Estero.