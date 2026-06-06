El segundo partido de la serie final -al mejor de siete- de la NBA entre San Antonio Spurs y New York Knicks volvió a quedar del lado visitante. Esta vez no tuvo la tranquilidad del primer juego en el Frost Bank Center, cuando los texanos cayeron por diez de diferencia (105 a 95), sino que dejó un desenlace infartante en el que se repitió el nombre del ganador, per con resultado de 105 a 104.

Los Knicks llevaron su racha a 13 victorias consecutivas en playoffs, la séptima mejor marca de ese tipo en la historia de la NBA y la tercera lograda en una misma postemporada.

Los Spurs tuvieron una mejor noche de Victor Wembanyama en relación a la primera noche, pero ni con los 29 puntos del francés, pudo torcer la historia que sigue torcida para sus intereses.El extranjero de los texanos erró mucho en tiro de cancha, donde estuvo apenas por encima del 50% de efectividad.

En el duelo de figuras, Jalen Brunson lo había superado en el primer juego, con un segundo tiempo a la altura de las expectativas, Esta vez, el número 11 no destacó por sus números y también malogró mucho de los intentos en tiros de campo (7 sobre 25).

El primer partido

El dominicano Karl-Anthony Towns, con 18 puntos y 12 rebotes, había sido una de las grandes figuras en el 1 a 0 de los Knicks. El segundo compromiso lo mantuvo en números similares, siendo clave para controlar a Wember.

“Estuve mal esta noche. No es más complicado que eso”, minimizó Wembanyama, quien se quedó con el premio al Defensor del Año en la fase regular.

Lo positivo para la franquicia texana es la experiencia en esto de no comenzar bien, porque perdió la ventaja de local en la primera ronda de los playoffs contra Portland, antes de recuperarse para ganar la serie.

En la segunda ronda, contra Minnesota, ocurrió lo mismo. Y en las finales de la Conferencia Oeste contra Oklahoma City, estuvo abajo 2-1 antes de encontrar la manera de eliminar en siete partidos al Thunder, campeón defensor.