En lo que promete ser una de las novelas del mercado, Real Madrid comunicó una oferta formal de 150 millones de euros por Julián Álvarez. El Merengue se metió en la puja por el argentino, al que también pretenden Barcelona y Arsenal, y oficializó el ofrecimiento a su archirrival de la ciudad. No obstante, la respuesta del Atlético de Madrid fue inmediata: se mantiene firme su postura de no vender al jugador por menos que su cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Previo a su reelección como presidente, Florentino Pérez había anticipado que harían una propuesta millonaria para fichar a un futbolista al que calificó como "galáctico". Después de varias especulaciones, el apuntado fue Álvarez, pero se encontraron con una respuesta oficial del Atlético dando la negativa.

El comunicado oficial emitido por el Real Madrid detalla que la oferta fue presentada tras una reunión de su Junta Directiva y que se hizo en un marco de "buenas relaciones" entre ambos clubes de la capital española. El Colchonero "agradeció" el gesto pero comunicó que la única posibilidad de salida del atacante de la Selección Argentina son 500 millones de euros de la cláusula.

Mientras se habla de su futuro en la próxima temporada, Álvarez sigue su puesta a punto con Argentina. La Araña es uno de los que arrastra problemas físicos, más precisamente un leve esguince de tobillo, y no formará parte del amistoso de esta noche ante Islandia, preservado por Lionel Scaloni para el debut en el Mundial 2026 ante Argelia, el próximo martes a las 22.