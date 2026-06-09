Ángel Di María, figura clave de Rosario Central, no ha renovado su contrato con el club y su futuro deportivo se mantiene en suspenso. A pocos días del vencimiento de su vínculo, previsto para el 30 de junio de 2026, la falta de definiciones oficiales ha desatado una ola de especulaciones tanto entre los fanáticos como en el mercado futbolístico.

El regreso de "Fideo" a Rosario Central, el club donde inició su carrera, generó grandes expectativas entre los hinchas canallas. Sin embargo, la situación actual presenta múltiples incógnitas sobre la duración de esta segunda etapa en Arroyito. Mientras la dirigencia continúa en diálogo con el jugador, este evita brindar señales definitivas sobre su continuidad.

El contrato que une a Di María con Rosario Central fue establecido cuando concretó su retorno tras una extensa trayectoria en Europa. Aunque sigue compitiendo con la camiseta canalla, jurídicamente su acuerdo está próximo a finalizar sin que se haya firmado un nuevo contrato hasta el momento.

Ángel Di María no renovó con Rosario Central y su futuro deportivo es incierto

La relevancia del futbolista trasciende lo deportivo: su presencia ha impactado en la imagen institucional, la venta de camisetas y el ánimo general de los socios. En Rosario, muchos seguidores desean que esta etapa continúe, aunque las negociaciones dependen de factores múltiples, no solo deportivos.

Di María en versión misteriosa y aun no se define su futuro

Según versiones recientes, la demora en la renovación no responde a una única causa. Desde el entorno de Di María no se han emitido anuncios oficiales sobre una posible salida, ni tampoco confirmaciones de continuidad. Entre los aspectos que cobran importancia está la participación de Central en torneos internacionales y los objetivos deportivos para el segundo semestre del año.

El propio Di María ha dejado entrever que las decisiones familiares y deportivas serán determinantes en esta etapa de su carrera. Además, la cuestión física y un eventual retiro generan consideraciones adicionales, ya que, a sus 38 años, cada temporada requiere una evaluación cuidadosa sobre cargas y recuperación.

A esto se suma el contexto económico del fútbol argentino, donde sostener a un jugador de su trayectoria representa un desafío para cualquier institución local. Rosario Central realizó una apuesta importante para concretar su regreso, pero las condiciones para seguir contando con él están en discusión.