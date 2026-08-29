Rosario Central perdió ante Gimnasia y Esgrima La Plata 2 a 1 en el estadio Gigante de Arroyito, por otro de los encuentros correspondientes a la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 en la zona B. Ambos equipos llegaron golpeados por resultados adversos y con la necesidad de sumar de a tres para recuperar confianza y mantenerse en la lucha por los puestos de clasificación.

Sin embargo, sólo el visitante obtuvo el premio mayor y dejó al Canalla muy tocado de cara al clásico con Newell's de la próxima fecha ante el reclamo popular por una mejor imagen después de quedar eliminado de la Copa Libertadores en Brasil.

En un primer tiempo de trámite muy parejo, el dueño de casa había llegado al gol a los 29 minutos por intermedio de Marco Ruben. Sin embargo, el experimentado delantero se encontraba en posición adelantada al momento de picar para recibir el pase de Ángel Di María. El VAR se tomó algunos minutos más de lo esperado para determinar la posición indebida del atacante. Darío Herrera, el árbitro neuquino, le mostró la tarjeta amarilla a Ignacio Fernández en el visitante.

Los chispazos ofensivos de Di María parecen ser la única manera de que Central alcance la primera diferencia. En una jugada del delantero a los 12 minutos del complemento apareció el espacio para el remate del número 11 que controló en dos tiempos el arquero Nelson Insfrán.

La respuesta fue inmediata, por parte del otro cerebral de la cancha: Nacho Fernández. El mediocampista ofensivo tomó la pelota afuera del área y probó al arco. El rebote en el palo encontró el cuerpo de Jeremías Ledesma que de manera involuntaria terminó sacudiendo la red de su propio arco a los 14 minutos.

La mala presentación de Central parecía cerrarse con derrota, pero un arresto individual de Jaminton Campaz a cinco del cierre terminó dándole el empate transitorio. Con el envión del gol, parecía que el cierre iba a ser del dueño de casa, pero el Lobo tenía otros planes.

Una mala salida desde el fondo rosarino permitió la recuperación de pelota con campo abierto y todo terminó en un remate de media distancia por parte de Ignacio Miramón que se le filtró a Ledesma por el primer palo a los 42, sellando la victoria para el lado del Lobo que venía de quedar eliminado en la Copa Argentina y perder el duelo de la ciudad ante Estudiantes.

Formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Marco Ruben. DT: Jorge Almirón.

Gimnasia y Esgrima: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Lucas Janson, Ignacio Fernández, Maximiliano Zalazar; Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Gigante de Arroyito. Rosario.

TV: ESPN Premium.

La previa

El conjunto dirigido por Jorge Almirón atraviesa un momento de incertidumbre. Luego de la eliminación en la Copa Libertadores, el Canalla mostró carácter para remontar un 0-2 frente a Talleres en Córdoba y rescatar un empate 2-2 gracias a una destacada actuación de Ángel Di María. Sin embargo, los errores en la definición volvieron a pasar factura y dejaron la sensación de que el equipo dejó escapar una gran oportunidad.

Pese a ese presente irregular, Central continúa bien posicionado tanto en su grupo como en la tabla anual y buscará hacerse fuerte en su casa para volver a encaminarse. Además, la aparición de Ignacio Ovando como una de las grandes promesas del club sigue despertando interés en varios equipos del fútbol argentino.

Por el lado de Gimnasia, la situación es aún más delicada. El Lobo viene de sufrir una dolorosa eliminación ante Gimnasia de Mendoza tras caer por 3-2 en un partido cambiante y emotivo. Más allá del resultado, el equipo de Ariel Pereyra mostró una reacción futbolística que alimenta la ilusión de revertir el presente.

El conjunto platense acumula tres derrotas consecutivas y necesita sumar para no quedar relegado en la carrera por los playoffs. Con ese objetivo, el entrenador apostaría por una formación ofensiva para intentar dar el golpe en Rosario.

El Canalla viene de igualar 2-2 frente a Talleres en Córdoba tras estar dos goles abajo. La actuación de Ángel Di María fue uno de los puntos altos de un equipo que busca recuperar regularidad después del duro golpe que significó la eliminación de la Copa Libertadores.

El Lobo cayó 3-2 ante Gimnasia de Mendoza y sumó una nueva frustración en una temporada irregular. Ariel Pereyra planea una propuesta más agresiva para intentar cortar la mala racha y volver a meterse en zona de pelea.