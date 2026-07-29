Argentinos Juniors fue más y goleó 3 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto, encuentro que tuvo por escenario al Estadio Diego Armando Maradona de Juan Agustín García y Boyacá en el populoso barrio porteño de La Paternal, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, segunda victoria consecutiva del Bicho, que volvió a ganar y es líder del Grupo B.

El partido arrancó equilibrado y rompió el cero el local a los 30 minutos: Kevin Coronel pateó fuerte de media distancia, dio rebote Lucas Bruera, le pegó Tomás Molina y en el siguiente rebote del arquero la empujó Gastón Verón para decretar el 1 a 0. Así, el autor del tanto, que debutó en Primera División, marcó su primer gol en este regreso a Argentinos y fue su primer tanto en casi un año, desde su paso por Central Córdoba de Santiago del Estero.

Se afirmó el local, guiado por Alan Lescano, a partir de la ventaja conseguida ante su gente y fue creciendo. A los ocho minutos del segundo tiempo, Verón casi amplió la ventaja, ya que un cabezazo suyo dio en un palo, tras un centro de Coronel. Siguió buscando el dueño de casa y Nicolás Diez realizó algunos cambios especiales a la hora de juego, poniendo a Matías Giméne, tras su parate por lesión, por Verón y a Hernán López Muñoz en lugar de Facundo Jainikoski.

Cuando iban 23 minutos, el arquero chileno Brayan Cortés cortó de primera el intento de eludirlo por parte de Mateo Bajamich. El jugador de Estudiantes buscó superarlo sobre la derecha del guardavallas y apareció Coronel para terminar de despejar la pelota y el peligro. Y dos minutos después sí pudo Argentinos aumentar la ventaja: lo hizo Giménez, tras el centro de Molina desde la derecha, para definir bárbaro de zurda y sellar el 2 a 0, que fue muy festejado.

Y a los 43 minutos fue López Muñoz, sobrino nieto de Diego Armando Maradona, quien marcó el 3 a 0 definitivo, tras una acción no convalidada en un principio. El juez de línea señaló una posición adelantada, el goleador luego tomó un rebote tras un centro de la izquierda, y finalmente, tras el chequeo del VAR, el árbitro sí otorgó el tanto. El conjunto dirigido por Diez venía de ganarle sobre el final a Sarmiento, en Junín, en el debut del certamen local. Diego Porcel definió dentro del área para darle el 3-2 al Bicho de La Paternal, pero su festejo le salió caro al delantero: tras quitarse la camiseta, recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado apenas convirtió el gol del triunfo.

En tanto, el equipo cordobés se presentó en el Clausura con una victoria de 1 a 0 sobre Tigre de local y este martes sufrió otra derrota en su primer temporada en la máxima categoría del fútbol argentino.