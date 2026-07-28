El gobernador de la provincia de Río Negro Alberto Weretilneck entregó un aporte de 40.000.000 de pesos al intendente de Viedma Marcos Castro para comenzar a construir una nueva cancha de arena en el Parque Ferreira de la capital provincial, un espacio deportivo y recreativo que permitirá la práctica y realización de competencias de disciplinas de playa como vóley, handball y fútbol.

El proyecto contempla una inversión superior a los 257.000.000 de pesos y prevé una renovación integral del predio, con la incorporación de iluminación, drenaje, gradas y equipamiento complementario, además de las condiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de competencias.

Castro resaltó el vínculo de la ciudad con el deporte y señaló la necesidad de contar con espacios adecuados para acompañar el desarrollo de los deportistas locales.

El acto con la presencia del gobernador de la provincia de Río Negro Alberto Weretilneck que entregó el aporte

Por su parte, el secretario de Estado de Juventud, Deporte y Cultura de la provincia, Nahuel Astutti, expresó que esta es “una obra de infraestructura muy estratégica para la localidad porque va a permitir un mayor desarrollo aún de los deportes de arena, que tienen un gran crecimiento en Viedma y cuentan con deportistas de alto rendimiento. Además, nos va a permitir generar oportunidades para recibir torneos nacionales e internacionales y potenciar el movimiento económico que genera el deporte en la región”.

La nueva cancha de arena estará ubicada en el Parque Ferreira, uno de los espacios recreativos más importantes de la capital rionegrina, y permitirá ampliar la oferta deportiva con un lugar preparado para disciplinas que tienen cada vez mayor participación.