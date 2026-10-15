En el partido que da por comenzada una nueva fecha en el fútbol argentino, Gimnasia (LP) le gana 1-0 a Huracán en el Tomás Ducó por la fecha 13 del Torneo Clausura. El Lobo logró la ventaja por el cabezazo de Nacho Fernández y, si logra el triunfo, será el cuarto equipo puntero en la Zona B. El Globo viene de una dura derrota ante Barracas Central, pero igualmente puede subirse a la cima del grupo si logra los tres puntos. El encuentro es televisado por TNT Sports.

Nacho Fernández pone en ventaja al Lobo

El mediocampista ex River abrió la cuenta luego de que Gimnasia aprovechara una mala salida local. Un despeje corto de Fabio Pereyra le quedó en los pies a Pedro Silva Torrejón, que rápidamente lanzó un centro que tomó a la defensa de Huracán mal parada y encontró a Fernández, que de cabeza estableció el 1-0.

Formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Waller; Juan Bisanz, Facundo Kalinger, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Gimnasia (LP): Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Lucas Janson, Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi, Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

TV: TNT Sports.

Estadio: Tomás A. Ducó.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Así llegan al duelo

A pesar de su traspié en la última jornada, Huracán suma 19 puntos, está 5° en su grupo y se mantiene dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. El Globo cortó una racha de seis sin perder, pero de volver al triunfo podrá ser co-líder de la Zona B, al menos hasta que jueguen Central, Belgrano y Argentinos. En la tabla anual, los de Parque Patricios están a la expectativa con 41 puntos, a tres de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Por su parte, Gimnasia también tiene 19 puntos y es sexto en la Zona B. El equipo de Ariel Pereyra viene de igualar 1-1 con Atlético Tucumán en el estadio Juan Carmelo Zerillo con gol de Marcelo Torres, de penal, quien justamente volverá a ser parte del once titular en este duelo. El Lobo suma cuatro empates consecutivos y un triunfo lo asentaría no solamente en zona de playoffs sino que mejoraría sus chances de clasificación a la Sudamericana vía tabla anual, donde tiene 45 puntos y por ahora está entre los que obtienen ese boleto.