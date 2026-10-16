En el partido que dio comienzo a una nueva fecha del fútbol argentino, Gimnasia (LP) le ganó 2 a 1 a Huracán en el Tomás Ducó por el capítulo número 13 del Torneo Clausura. El Lobo logró la ventaja por el cabezazo de Nacho Fernández y lo ganó por la misma vía, pero por intermedio de Germán Conti en la última acción de la noche para convertirse en el cuarto equipo puntero en la Zona B después de una dura derrota ante Barracas Central.

Nacho Fernández puso en ventaja al Lobo

El mediocampista ex River abrió la cuenta luego de que Gimnasia aprovechara una mala salida local. Un despeje corto de Fabio Pereyra le quedó en los pies a Pedro Silva Torrejón, que rápidamente lanzó un centro que tomó a la defensa de Huracán mal parada y encontró a Fernández, que de cabeza estableció el 1-0.

Lo habia empatado Caicedo

El ecuatoriano Jordy Caicedo había llegado a la igualdad transitoria de penal a falta de 7 minutos para que termine el tiempo reglamentario. Correcta definición del delantero del Globo para el 1 a 1 que luego se terminó diluyendo para el conjunto que dirige Diego Martínez.

Agónica definición

En la última pelota de la noche, el Lobo tuvo a su favor un tiro libre que tomó el propio Nacho Fernández desde la izquierda. El mediocampista sacó el centro pasado para el ingreso de Germán Conti que le ganó a todos en lo alto y cruzó el cabezazo goleador para un victoria muy festejada por el Lobo.

Formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Waller; Juan Bisanz, Facundo Kalinger, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Gimnasia (LP): Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Lucas Janson, Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi, Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

TV: TNT Sports.

Estadio: Tomás A. Ducó.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Así llegan al duelo

A pesar de su traspié en la última jornada, Huracán suma 19 puntos, está 5° en su grupo y se mantiene dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. El Globo cortó una racha de seis sin perder, pero de volver al triunfo podrá ser co-líder de la Zona B, al menos hasta que jueguen Central, Belgrano y Argentinos. En la tabla anual, los de Parque Patricios están a la expectativa con 41 puntos, a tres de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Por su parte, Gimnasia también tiene 19 puntos y es sexto en la Zona B. El equipo de Ariel Pereyra viene de igualar 1-1 con Atlético Tucumán en el estadio Juan Carmelo Zerillo con gol de Marcelo Torres, de penal, quien justamente volverá a ser parte del once titular en este duelo. El Lobo suma cuatro empates consecutivos y un triunfo lo asentaría no solamente en zona de playoffs sino que mejoraría sus chances de clasificación a la Sudamericana vía tabla anual, donde tiene 45 puntos y por ahora está entre los que obtienen ese boleto.