Con un primer tiempo perfecto, Estudiantes resolvió el partido ante Defensa y Justicia en La Plata goleándolo 3 a 0 por la tercera fecha de la zona A que tiene a Vélez, Independiente y Gimnasia de Mendoza como líderes.

Nada hacía imaginar en la previa una resolución tan sencilla del compromiso para la formación de Alexander Medina que en 9 minutos ya se había puesto en ventaja con el tanto de Guido Carrillo. El capitán ganó con la cabeza por el segundo palo.

Sin reacción, Defensa sufrió el segundo de la tarde noche en el Estadio de Uno. Ezequiel Piovi se metió al área después de una linda pared y definió cruzado a los 16.

Pese a que los dirigidos por Julio Vaccari deseaban la llegada del entretiempo, Tomás Palacios le dio la estocada final a los 36, en una segunda jugada de pelota parada que fue empujada al centro del área por el segundo palo.

Al visitante no le salió nada porque, aunque mejoró en el complemento, Fernando Muslera le contuvo un penal a David Barbona a los 42 del complemento.

Formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti, Lucas Piovi, Alexis Castro, Tiago Palacios, Fabricio Pérez; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Lucas Souto, Samuel Lucero, Damián Fernández, Máximo Rodríguez; Santiago Sosa Yung, César Pérez, Agustín Hausch, David Barbona; Juan Manuel Gutiérrez, Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Árbitro: Sebastián Martínez.

Estadio: Uno. La Plata.