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Miércoles 15 de Abril, Neuquén, Argentina
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Copa Argentina

Gimnasia y Tiro ganó una definición caótica y eliminó al Lobo mendocino

El equipo salteño se impuso por penales en una tanda increíble, con seis fallos en los primeros diez remates. Ahora irá por otro batacazo ante Vélez en los 16avos.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 18:33
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Gimnasia y Tiro fue más efectivo en los penales y se quedó con un duelo muy cerrado en el Gallardón.

Gimnasia y Tiro de Salta se metió en los 16avos de final de la Copa Argentina tras eliminar a Gimnasia de Mendoza en una definición por penales tan dramática como imprecisa. Luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario, el conjunto salteño se impuso desde los doce pasos en el estadio de Los Andes y desató el festejo.

El partido fue cerrado, con pocas situaciones claras y mucha fricción en el mediocampo. Ninguno de los dos logró imponerse en los 90 minutos y el empate terminó reflejando un trámite parejo, donde el error podía ser determinante y nadie quiso arriesgar más de la cuenta.

Pero lo más impactante llegó en la definición. La tanda de penales estuvo marcada por la falta de eficacia: de los primeros diez remates, seis fueron fallados, en una serie cargada de tensión y nervios. Ya en el mano a mano, Gimnasia y Tiro mostró mayor templanza: convirtió sus dos ejecuciones, mientras que el Lobo mendocino no pudo sostener la presión y terminó quedando en el camino.

Así, el equipo salteño dio un paso importante en el certamen y se ilusiona con seguir avanzando. En la próxima ronda tendrá un desafío de mayor calibre: se medirá ante Vélez, en un cruce donde buscará dar otro golpe y continuar con su sueño copero.

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