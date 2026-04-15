Gimnasia y Tiro de Salta se metió en los 16avos de final de la Copa Argentina tras eliminar a Gimnasia de Mendoza en una definición por penales tan dramática como imprecisa. Luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario, el conjunto salteño se impuso desde los doce pasos en el estadio de Los Andes y desató el festejo.

El partido fue cerrado, con pocas situaciones claras y mucha fricción en el mediocampo. Ninguno de los dos logró imponerse en los 90 minutos y el empate terminó reflejando un trámite parejo, donde el error podía ser determinante y nadie quiso arriesgar más de la cuenta.

Pero lo más impactante llegó en la definición. La tanda de penales estuvo marcada por la falta de eficacia: de los primeros diez remates, seis fueron fallados, en una serie cargada de tensión y nervios. Ya en el mano a mano, Gimnasia y Tiro mostró mayor templanza: convirtió sus dos ejecuciones, mientras que el Lobo mendocino no pudo sostener la presión y terminó quedando en el camino.

Así, el equipo salteño dio un paso importante en el certamen y se ilusiona con seguir avanzando. En la próxima ronda tendrá un desafío de mayor calibre: se medirá ante Vélez, en un cruce donde buscará dar otro golpe y continuar con su sueño copero.