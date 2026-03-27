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Despedida en casa

Giro inesperado: Messi al banco en el último partido en casa antes del Mundial

En el último partido en casa antes del Mundial, Scaloni toma una decisión que sacude la previa: el capitán esperará su momento entre los suplentes.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Viernes, 27 de marzo de 2026 a las 12:46
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Scaloni sorprende: Messi espera en el banco en la despedida de la Selección.

Lionel Scaloni pateó el tablero en la antesala de la despedida de la Selección Argentina en casa. En el amistoso frente a Mauritania, Lionel Messi no será parte del once inicial y comenzará el partido desde el banco.

La determinación no es menor. Se trata del último partido ante el público argentino antes del Mundial, pero el entrenador prioriza el estado físico de su capitán y el funcionamiento colectivo por encima de los nombres.

Messi sumaría minutos en el complemento, en un ingreso que seguramente se llevará todos los flashes de la noche. Mientras tanto, el equipo titular mostrará una versión alternativa, con varios futbolistas buscando ganarse un lugar.

En defensa, las dudas pasan por el lateral izquierdo y el acompañante de Cristian Romero en la zaga. En el mediocampo, Nicolás González y Thiago Almada disputan un lugar, mientras que el resto de la estructura se mantiene.

Arriba, Julián Álvarez y Nico Paz aparecen como las cartas ofensivas para este compromiso, en un esquema que apunta a sostener intensidad y dinámica.

La baja de Rodrigo De Paul, afectado por una lesión muscular, también condiciona el armado del equipo y refuerza la idea de rotación en esta etapa.

Así, la despedida en casa tendrá un condimento inesperado: Messi no estará desde el inicio. Una decisión fuerte que marca el momento de la Selección, donde cada detalle se ajusta pensando en el gran objetivo.

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