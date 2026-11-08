En lo que fue el duelo de la fecha en España, el Atlético Madrid cayó 1-2 frente al Barcelona y no pudo subirse a la punta de La Liga. El conjunto que dirige Diego Simeone arrancó ganando en el Riyadh Air Metropolitano gracias a un tanto de Giuliano Simeone, asistido por Julián Álvarez, sin embargo los culés reaccionaron y lograron remontar el resultado para sostener el liderazgo del campeonato español.

De esta manera, los conducidos por el Cholo se quedan en 28 puntos y bajan al tercer lugar debido al triunfo del Real Madrid por goleada ante Valencia en el día de ayer. Barcelona, que ganó con este once de los doce partidos que jugó, solamente cayendo en el clásico contra el Merengue, sacó adelante el partido ante el Colchonero para añadirse otro triunfo que lo asienta como líder LaLiga con 33 unidades, a tres de su eterno rival.

Atlético 1-2 Barcelona, los goles

A los 10 minutos de juego, un contragolpe muy bien ejecutado le entregó al Atlético la ventaja en el marcador. Un pase con el revés del pie de Kang-In Lee encontró a Julián Álvarez con espacios. La Araña se metió en el área y vio llegar a Simeone, por lo que sacó un centro con zurda que el extremo argentino mandó a la red llegando por el punto penal.

Sin embargo, justo antes del descanso Barcelona encontró el gol de la igualdad. Luego de que Pedri conduciera varios metros por el medio, se la cedió a Fermín López, quien intentó un pase filtrado que la defensa cortó, pero sin intención le dejó justo para un remate de zurda que el mediocampista no dudó en sacar para vencer a Jan Oblak y establecer el 1-1.

A los 20 del segundo tiempo, un Barcelona que ya se había adueñado del trámite del juego estableció el tanto que dio vuelta el marcador. Pedri encontró sobre la derecha a Lamine Yamal, que avanzó unos metros hasta ver el hueco por donde habilitar el desmarque de Fermín, que recibió perfecto y definió de derecha ante la salida de Oblak para el 2-1 de los culés, que vuelven a quedar en la cima de LaLiga.

Julián se perdió un gol increíble

En el inicio del encuentro, el delantero de la Selección Argentina desperdició una ocasión clarísima para poner al Atleti adelante. Un pase a espaldas de la defensa del Barcelona se desvió en el camino y le quedó justa a la Araña para conducir de cara al arco. Sin embargo, el cordobés se complicó al querer eludir la salida del arquero Joan García, trastabilló y nunca pudo sacar el remate.