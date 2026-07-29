Después de la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina y sus vacaciones en Rosario en los últimos días, Lionel Messi se reincorporó al Inter Miami para volver a los entrenamientos. El capitán fue licenciado por el cuerpo técnico y no será parte del MLS All-Star Game de esta noche, aunque ya está disponible para Las Garzas, e incluso se espera que tanto él como Rodrigo De Paul vuelvan a jugar la próxima semana.

Luego de lo que fueron sus vacaciones en Rosario, que finalizaron anoche, Messi voló directamente a Miami en su avión privado y por la tarde se reintegró al plantel, que tendrá por la tarde una nueva práctica ya con su capitán formando parte de la misma. Inter Miami lleva seis victorias al hilo por la Major League Soccer entre antes del parate por el Mundial 2026 y la reanudación, y le espera un calendario ajetreado en agosto que comienza este fin de semana ante Colombus Crew, cotejo del que Leo no formará parte.

Aunque todavía no hay una fecha confirmada oficialmente, todo indica que Messi volverá a vestira la camiseta del club de la Florida el próximo miércoles, en el duelo inicial de fase de grupos de la Leagues Cup 2026 contra Atlético San Luis. En el inicio de agosto, Inter Miami afrontará cinco partidos en dos semanas, por lo que el astro argentino de 39 años ya quiere estar a punto físicamente para volver a la competencia.

Inter Miami y un agosto cargado

Con Las Garzas en plena pelea por los primeros puestos de la Conferencia Este, el objetivo será recuperar cuanto antes a su máxima figura para afrontar un tramo decisivo de la temporada. Luego de los partidos ante Colombus Crew de la MLS y el mencionado juego entre semana ante Atlético San Luis, la fase de grupos de la Leagues Cup continúa: recibe en el Nu Stadium a Monterrey el sábado 8 y luego, el miércoles 12, enfrenta al León, otra vez en Florida. El movido agosto sigue el fin de semana visitando al Nashville por la liga local.