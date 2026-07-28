El músico y compositor Piti Fernández volverá a presentarse en Neuquén el próximo 29 de agosto con un show en Mood Live, una plaza que según él mismo reconoce, ocupa un lugar especial en su carrera. Durante una entrevista con el programa "Tardes de Primera", que se transmite por CN 24/7 Canal de Noticias, el artista anticipó detalles del espectáculo, repasó el presente de su carrera y reflexionó sobre el proceso creativo detrás de sus canciones.

"Neuquén es una plaza alucinante, llena de rock", aseguró el músico y exlíder de Las Pastillas del Abuelo, al recordar que durante varios años llegó a convocar más público en la región que en Buenos Aires. Además, destacó el afecto que recibe cada vez que visita la ciudad y el grupo de amigos que fue formando con el paso del tiempo. "Ya es una comunidad que fuimos armando con los años", expresó.

Uno de los temas centrales de la charla fue el lanzamiento de su nueva canción dedicada a Lionel Messi, una obra que, según explicó, nació de manera completamente espontánea tras el Mundial de Qatar. El músico contó que durante años le habían pedido que escribiera un tema para el capitán argentino, pero que recién encontró la inspiración después del triunfo frente a Inglaterra.

En "Tardes de Primera", por CN 24/7 Canal de Noticias, el músico destacó el vínculo especial que mantiene con el público neuquino.

"Fue oportuno, genuino, espontáneo y honesto", afirmó. También confesó que la canción representa una especie de reconciliación personal con Messi, a quien durante mucho tiempo comparó con Diego Maradona. "Ya no tengo más caprichos", resumió al explicar que el rosarino terminó ocupando un lugar "espiritual" dentro de su admiración futbolera.

Durante la entrevista también habló del fuerte vínculo emocional que generan sus composiciones. Contó que le sigue sorprendiendo ver personas que llevan tatuadas sus frases e incluso su rostro, aunque reconoció que prefiere cuando eligen versos de sus canciones porque siente que esas palabras "ya son de todos". En ese sentido, recordó una de sus frases más populares: "Bien parado o en la lona, hay que ser buena persona", convertida con el tiempo en una consigna que trascendió la música.

Fernández también reflexionó sobre la inspiración y aseguró que muchas veces siente que las canciones "llegan" desde un lugar colectivo. "Percibo recibirlas de un lugar donde los pensamientos y las ideas son de todos", explicó, al describir su manera de entender la composición.

"Neuquén es una plaza alucinante", aseguró Piti Fernández al anticipar su esperado regreso a la región.

El recital del 29 de agosto en Mood Live marcará un nuevo reencuentro con el público neuquino, que el artista definió como uno de los más fieles de su carrera. Las entradas ya se encuentran disponibles y el propio Piti anticipó que llegará con novedades, entre ellas una línea de lentes diseñada especialmente para sus seguidores.

Mira la entrevista a Piti Fernández: