El oro conseguido por José Luis Acuña en los XIII Juegos Suramericanos de la Juventud Santa Fe 2026 generó una enorme alegría en Neuquén y rápidamente llegó el reconocimiento del gobernador de la provincia, quien felicitó al joven taekwondista por su consagración en la categoría hasta 68 kilos.

“Una gran alegría nos genera la victoria de José Luis Acuña y una nueva medalla de oro para Neuquén en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026”, expresó el gobernador al destacar el logro del deportista neuquino, que derrotó al brasileño Joao Souza en la gran final y se quedó con la presea dorada para Argentina.

El mandatario también puso en valor el trabajo que viene realizando la delegación neuquina en la competencia continental y remarcó el orgullo que genera la representación provincial en Santa Fe. “Estamos muy orgullosos de todo el trabajo que viene realizando la delegación neuquina en estos juegos”, señaló, en un mensaje de reconocimiento para los jóvenes deportistas que están llevando el nombre de Neuquén al escenario internacional.

La consagración de Acuña llegó en una jornada destacada para el taekwondo argentino. Además del oro del neuquino en la categoría hasta 68 kilos, Ignacio Espínola obtuvo la medalla de plata en -58 kilos y María Sepúlveda consiguió otra plateada en -57 kilos. El podio confirmó una gran actuación de la disciplina y sumó una nueva alegría para la delegación argentina.

El triunfo de Acuña también representa un nuevo motivo de orgullo para el deporte neuquino. El joven representante de la provincia logró imponerse en una final ante un rival brasileño y se convirtió en uno de los protagonistas de los Juegos Suramericanos, mientras desde Neuquén llegaron las felicitaciones por una medalla que vuelve a poner al deporte regional en lo más alto.