José Acuña escribió una página dorada para el deporte neuquino en los Juegos Suramericanos de la Juventud Santa Fe 2026. El taekwondista oriundo de Neuquén se consagró campeón en la categoría hasta 68 kilos luego de vencer al brasileño Joao Souza en la gran final y subir a lo más alto del podio.

El neuquino tuvo una actuación destacada a lo largo de la competencia y coronó su recorrido con una victoria ante el representante brasileño en el combate decisivo. Así, Acuña se quedó con una de las medallas de oro para la delegación argentina y llevó nuevamente el nombre de Neuquén a lo más alto del deporte internacional juvenil.

La jornada de Taekwondo también tuvo otros dos argentinos en el podio. Ignacio Espínola consiguió la medalla de plata en la categoría hasta 58 kilos, mientras que María Sepúlveda hizo lo propio en hasta 57 kilos. De esta manera, Argentina cerró una jornada con una medalla dorada y dos plateadas.

Para Acuña, el triunfo representa mucho más que una medalla: es la consagración de un deportista neuquino en uno de los principales eventos juveniles del continente. El oro conseguido en Santa Fe ya forma parte de una jornada especial para el deporte de la provincia y para la delegación argentina.