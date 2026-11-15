Luego de quedarse con el primer ascenso a Primera División en Córdoba, Godoy Cruz consiguió el regreso a la Liga Profesional tras un año de ausencia. Más allá de la importancia del retorno para el Tomba, su ascenso confirmó un hecho histórico para el fútbol de Mendoza: la provincia tendrá tres equipos en la máxima categoría por primera vez desde 1974 y compartirá la Primera División con Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, los otros dos representantes.

En la tarde del domingo en el Julio César Villagra, el Tomba se impuso 3-1 a Tristán Suárez en la final de la Primera Nacional, se consagró campeón y recuperó su lugar apenas un año después de haber perdido la categoría el año pasado. El Expreso concreta así su tercer ascenso a Primera, el segundo con título, y volverá a ser uno de los representantes mendocinos, como en 18 de los últimos 20 años. En el medio, el crecimiento del fútbol cuyano tuvo involucrado a San Martín de San Juan, pero en los últimos años a otros dos mendocinos: Independiente Rivadavia el ascenso en octubre de 2023, mientras que Gimnasia (M) se sumó en 2025, luego de superar a Deportivo Madryn en la final.

Un antecedente que se remonta a 1974

La presencia de tres clubes mendocinos en la máxima categoría no se daba desde el Torneo Nacional de 1974. En aquella edición participaron Godoy Cruz, Atlético Club San Martín y Huracán de San Rafael. Nada menos que 52 años después, la provincia volverá a tener esa cantidad de representantes en la elite del fútbol argentino, aunque esta vez con tres equipos que competirán en la Liga Profesional. El regreso del Tomba se concretó en una fecha cargada de simbolismo: ascendió el 15 de noviembre, exactamente un año después de su descenso, para de esta manera ser parte, como hace 52 años, del trío mendocino que jugará en la máxima categoría.