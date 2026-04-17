Una noche que había arrancado perfecta terminó en pesadilla para Mateo Retegui. El delantero, con pasado en Boca y Tigre, fue protagonista en el empate 2-2 de Al-Qadisiyah frente a Al-Shabab por la Saudi Pro League, pero debió abandonar el campo lesionado y horas más tarde se confirmó la peor noticia: fractura de tibia izquierda y temporada terminada.

Retegui había sido determinante en el desarrollo del partido. Anotó un gol y aportó una asistencia para su equipo, consolidando el gran presente que atravesaba en el fútbol saudí. Sin embargo, sobre el cierre del encuentro, una acción desafortunada lo obligó a salir con claros signos de dolor y asistido por el cuerpo médico.

Los estudios posteriores no dejaron margen para el optimismo. El diagnóstico confirmó la fractura, lo que demandará, como mínimo, dos meses de recuperación, dejándolo fuera de competencia por el resto de la campaña.

El delantero viajará a Madrid en las próximas horas, donde será intervenido quirúrgicamente el martes por un especialista, en una decisión tomada en conjunto con el club.

La lesión corta de lleno el envión de Retegui, que venía siendo una de las principales cartas ofensivas de Al-Qadisiyah, con 16 goles en 28 partidos en la liga local. Además, su nombre ya empezaba a sonar con fuerza en Europa: según medios italianos, Milan había iniciado contactos para repatriarlo.