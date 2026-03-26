La presión es total y no hay margen de error. Selección de Italia afronta este jueves un partido determinante frente a Selección de Irlanda del Norte por el repechaje rumbo al Mundial 2026, con la obligación de ganar para no quedar nuevamente al borde de un fracaso histórico.

El encuentro se jugará desde las 16:45 en Bérgamo y definirá quién sigue en carrera para meterse en la próxima Copa del Mundo. El ganador avanzará a la instancia final del repechaje.

Para la Azzurra, el escenario es límite. Tras quedarse afuera de Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 y Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, el conjunto italiano no puede permitirse una nueva ausencia en la máxima cita del fútbol. Por eso, el equipo de Gattuso pondrá lo mejor que tiene, con Gianluigi Donnarumma como líder desde el arco y una ofensiva en la que aparece el nombre de Retegui como referencia.

El delantero, con pasado en el fútbol argentino, será titular en un partido que puede marcar un antes y un después en su recorrido con la selección italiana. Su presencia en el área será clave para romper la resistencia de un rival que llega con menos presión, pero con la ilusión intacta.

Probables formaciones

Italia: Gianluigi Donnarumma; Riccardo Calafiori, Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini; Matteo Politano, Sandro Tonali, Manuel Locatelli, Nicolò Barella, Federico Dimarco; Moise Kean y Mateo Retegui.

Irlanda del Norte: Pierce Charles; Trai Hume, Ruairi McConville, Ciaron Brown, Paddy McNair; Justin Devenny, George Saville, Shea Charles, Charlie McCann; Isaac Price y Jamie Reid.