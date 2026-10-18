En uno de los encuentros del domingo en la Serie A, el Como le ganó 2-1 a Fiorentina en el Artemio Franchi con un tanto y un pase gol del argentino Nico Paz. En un duelo que enfrenta a dos joyas de la Selección Argentina como son el '10' de los Lariani y Franco Mastantuno, el conjunto lombardo se impuso de visitante y complica al Viola que empieza a mirar de reojo la pelea por el descenso.

El gol de Paz fue su segundo en la temporada en Serie A y su primer aporte goleador tras los tres que marcó con Argentina en fecha FIFA. Además de él y Mastantuono, en Fiorentina es titular Mateo Pellegrino, el delantero ex Vélez y Platense, en tanto que en la visita Máximo Perrone espera su chance en el banco de los suplentes.

El gol de Nico Paz

A los 36 minutos de la primera mitad, el Como amplió la distancia gracias a un gran tanto de cabeza de Paz. Tras el desborde y el centro desde la izquierda de Alex Valle, el volante se elevó para colocar un preciso testazo sobre el segundo palo que se transformó en el segundo tanto de los Lariani.

Como se impuso ante la Fiorentina

Previamente, el que había marcado el 1-0 había sido marcado por Mattia Liberali con un gran zurdazo al segundo palo. No obstante, la Fiorentina reaccionó para ponerse en partido: primero Pongracic descontó y luego el propio defensor croata ponía el 2-2 con una asistencia de tiro libre de Mastantuono, sin embargo ese tanto fue anulado por offside.

En la segunda parte, Paz volvió a aparecer en la jugada que derivó en el 3-1 del Como. A los 10 minutos del complemento, uno de los llamados a heredar el lugar de Messi en la Albiceleste condujo un contragolpe para asistir al griego Anastasios Douvikas que sacó un remate bajo para vencer a David De Gea y decretar el tercer tanto que selló la victoria.

De esta manera, el Como, que ya obtuvo una histórica clasificación a Champions League este año, suma 14 puntos y es cuarto en la Serie A, nuevamente en puestos de la copa europea más importante. Del otro lado, Fiorentina sufre: suma 4 puntos, perdió 3 de los úlitmos 5 jugados y hoy por hoy es uno de los tres que estaría descendiendo.