En otra noche memorable de Lionel Messi, Inter Miami derrotó a Atlanta United 3 a 1 como visitante por la 30ª fecha de la MLS, afianzándose en las principales posiciones y estableciendo la estadística personal del 10 en 936 goles en su carrera como profesional.

La formación que ahora dirige Cristian Kily González se impuso con autoridad en el duelo de entrenadores argentinos, ante un Gerardo Marino resignado ante la función del campeón del mundo en el Mercedes Benz Stadium.

Las Garzas abrieron la cuenta en la primera parte por intermedio del también nacional, Germán Berterame.

Lo mejor llegó en el complemento, primero con una diagonal a pura velocidad del mejor jugador del mundo con pelota dominada que empezó en mitad de cancha y terminó con la definición en el área chica a los 10 minutos.

Luego, cinco minutos más tarde, una contra en la que el ex Barcelona y PSG quedó mano a mano contra el último defensor y lo terminó mareando a puro enganche antes de quedar cara a cara con el arquero.

Con esta nueva victoria, el equipo de La Florida quedó como único escolta del Nashville en la conferencia del Este, a 10 puntos de diferencia. Sin embargo, la noticia destacada del fútbol de Estados Unidos siempre es Lionel Messi.