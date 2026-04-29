Buscando allanar su camino hacia la clasificación a los octavos de final, Rosario Central le ganó 3-0 a Universidad Central en Venezuela por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. El Canalla pegó cerca del descanso y con los tantos de Ignacio Ovando, un penal de Ángel Di María y otro de Enzo Copetti en el final obtuvo su segunda victoria en el certamen, que lo pone como puntero junto a Independiente del Valle.

UCV 0-3 Central, los goles

A diez minutos del final de la primera mitad, la apertura del marcador llegó mediante la pelota quieta. El juvenil Ovando se elevó más que todos ante un córner desde la izquierda de Jaminton Campaz y estableció la diferencia para el elenco rosarino con un "cabezazo" poco ortodoxo ya que la pelota le dio en el pecho y se terminó metiendo por el segundo palo.

Ya en la segunda mitad, apareció una infracción en el área sobre Alejo Véliz que, tras revisión del VAR, fue dada como penal por el árbitro José Burgos y la oportunidad de estirar el marcador fue para Di María, que envió para el otro lado al arquero Giancarlo Schiavone y estableció el 2-0 que trajo tranquilidad para Central en la noche venezolana.