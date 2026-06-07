En una de las notas destacadas de la jornada de amistosos, Luka Modrić anotó su primer gol con la selección de Croacia desde que cumplió los 40 años. Fue en la victoria de los balcánicos por 2-1 contra Eslovenia sobre la hora, duelo donde el capitán, que lleva una máscara protectora por una reciente fractura en el pómulo, abrió el marcador. De esta manera, los balcánicos cerraron con triunfo su último duelo antes del estreno en el Mundial 2026.

A pesar de jugar un partido deslucido, el equipo dirigido por Zlatko Dalić pudo despedirse de su público con una victoria ante de viajar para la Copa del Mundo. El camino lo abrió Modrić, quien recibió la pelota en la medialuna tras una buena jugada de Ivan Perisić y sacó un remate con borde interno desde afuera del área para vencer al arquero Jan Oblak, estableciendo el 1-0 parcial a los 6 minutos del complemento. El mediocampista del Milan sufrió una fractura de pómulo a fines de abril en un partido de Serie A y por eso lleva la protección facial, que le permitirá disputar su quinta cita mundialista sin complicaciones.

Sin embargo, la alegría pareció esfumársele a Croacia debido a un error que le costó la igualdad a poco del final. Martin Baturina intentó un pase hacia atrás para su arquero Dominik Livaković, pero sin querer terminó habilitando a Andraz Sporar, que superó al arquero con un disparo de derecha para el 1-1 de Eslovenia.

Pero finalmente, los Vatreni lograron quedarse con la victoria gracias a un gol agónico de Mario Pasalić, que justamente había ingresado minutos antes por Modrić, en tiempo de descuento cuando parecía que la despedida del país de los croatas era con un resultado decepcionante frente a una Eslovenia que no disputará el Mundial. El volante de Atalanta recibió una pelota de Jošip Stansić y le rompió el arco a un Oblak que nada pudo hacer.

De esta manera, Croacia termina su serie de amistosos sumando de a tres luego de lo que fue la caída 0-2 ante Bélgica el pasado martes. En el Mundial, los balcánicos integrarán el Grupo L junto a Inglaterra, Ghana y Panamá esperando repetir una actuación destacada como en Rusia 2018 (subcampeones) y Qatar 2022 (tercer puesto).