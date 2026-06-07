En uno de los duelos destacados del domingo, Marruecos empató con Noruega 1-1 en el último amistoso de ambos antes del Mundial 2026 en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. Los africanos, que se estrenarán el sábado que viene ante Brasil, abrieron la cuenta gracias al tanto de Brahim Díaz, sin embargo Martin Ødegaard igualó en la segunda mitad para los Vikingos y estableció así la paridad en el último cotejo de ambos antes de la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

En un partido cambiante, Marruecos se mostró mejor durante la primera parte y sacó una justa ventaja con el tanto de Díaz. Si bien Noruega trataba de manejar la pelota, los Leones del Atlas preocuparon y mucho con las transiciones rápidas. La preocupación en los marroquíes radicará en Noussair Mazraoui, quien abandonó la cancha en el primer tiempo y podría ser una baja clave. En el complemento, la enorme cantidad de variantes en ambos elencos favoreció a los noruegos, que dominaron el final del cotejo, llegaron al 1-1 y tuvieron chances incluso para ganar, aunque la contienda finalizó empatada.

Brahim Díaz puso el 1-0 para Marruecos. (Foto: Instagram @equipedumaroc)

Los Leones del Atlas llegaban luego de golear 4-0 a Madagascar, en un partido donde jugaron con mayoría de suplentes. Por su parte, Noruega también preservó a sus habituales (Haaland y Ødegaard ni estuvieron concentrados) en el 3-1 ante Suecia el pasado 1° de junio. Los marroquíes integran el Grupo C y, además de estrenarse ante Brasil, jugarán contra Escocia y Haití mientras que los Vikingos se miden en el Grupo I ante Irak, contra el que debutarán el 16 de junio, Francia y Senegal.

Marruecos 1-1 Noruega, los goles

Solamente ocho minutos le alcanzaron al elenco africano para ponerse arriba. Luego de avisar en un par de ocasiones, un contragolpe a toda velocidad terminó con un pase de Abde Ezzalzouli para Díaz, que luego de recibir jugó con la subida por derecha de Achraf Hakimi para hacerse el espacio y sacar un potente remate por abajo al segundo palo y establecer el 1-0.

A quince minutos del final y luego de la clásica catarata de cambios que se dan en estos amistosos, Noruega terminó llegando al empate. Una jugada de Oscar Bobb por la dercha derivó en un centro atrás para la zurda de un Ødegaard que no dudó en rematar al primer palo para vencer a Yassine Bounou e igualar las acciones.

Preocupación por Mazraoui

El lateral que juega en Bayern Múnich debió salir lesionado promediando la primera mitad luego de un choque en un córner. El defensor, pieza clave en los dirigidos por Mohamed Ouahbi, dejó la cancha para ser reemplazado por Youssef Belammari y en las próximas horas se esperan noticias sobre su problema físico. Otro de los que dejó la cancha por precaución, ya en el entretiempo, fue Ezzalzouli luego de un choque en su rodilla con Alexander Sørloth.



