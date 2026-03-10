En el primer día de los octavos de final de Champions League, uno de los platos fuertes será el duelo entre Atlético Madrid y Tottenham en el Estadio Metropolitano. En una serie con mucha presencia argentina, los dirigidos por Diego Simeone pretenden un buen resultado en casa para hacerse camino a los cuartos de final ante un rival que, pese a haber clasificado directo a esta instancia, vive una gran crisis futbolística que lo tiene peleando el descenso en Premier League. Por ahora, es victoria del Colchonero por 4-0.

Atlético 4-0 Tottenham, los goles

Tan solo cinco minutos de juego le bastaron al Atlético, que aprovechó un grosero error rival para ponerse arriba. El arquero Antonín Kinský se resbaló al intentar un pase largo y el balón derivó en Julián Álvarez, que esperó la llegada de Marcos Llorente para dejársela justa y que hoy mediocampista central remate de derecha contra un palo, estableciendo el 1-0 del elenco español.

Formaciones

Atlético de Madrid: Jan Oblak, Marc Pubill, David Hancko, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Marcos Llorente, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Tottenham: Antonín Kinský; Cristian Romero, Kevin Danso, Micky Van de Ven; Pedro Porro, Archie Gray, Pape Matar Sarr, Djed Spence; Mathys Tel, Randal Kolo Muani, Richarlison.

Estadio: Riyadh Air Metropolitano.

Árbitro: Serdar Gozubuyuk (Países Bajos).

La previa

Luego de dejar atrás al Brujas en los playoffs con un global de 7-4, Atlético viene de ser goleado frente a Barcelona (0-3) pero avanzar a la final de Copa del Rey y de vencer por La Liga el pasado fin de semana 3-2 a la Real Sociedad con dos tantos de Nicolás González. En cuanto a los argentinos, Julián Álvarez y Giuliano Simeone estarán desde el arranque, mientras que González, Thiago Almada, Nahuel Molina y Juan Musso esperarán su chance en el banco de suplentes.

El presente de Tottenham, que tendrá a Cuti Romero desde el inicio como capitán, es bastante más complejo. Si bien fue de las sorpresas positivas de la Champions en la fase liga al clasificar con 17 puntos evitando la ronda previa, su situación en la Premier League es preocupante. El equipo londinense es decimosexto y llega al duelo tras encadenar cinco derrotas consecutivas, una racha que ha encendido las alarmas. El nuevo entrenador, Igor Tudor, no pudo cambiar la dinámica y espera poder encaminar a su equipo con un buen resultado en Madrid.