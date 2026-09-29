En el primer encuentro como local luego de conseguir el Mundial 2026, España le gana 2-1 a Croacia por la segunda jornada de la UEFA Nations League. La Roja se puso en ventaja con el tanto tempranero de Lamine Yamal y pese al empate de Dion Beljo, volvieron a ponerse arriba por Marc Pubill para, por el momento, estrenar ante su gente del título de campeón en el Ramón Sánchez Pizjuán con triunfo, subiéndose a la cima del Grupo A3.

España 2-1 Croacia, los goles

Pasado el primer minuto de juego, España golpeó en la primera acción del encuentro con una muy buena jugada colectiva. Recibió por el medio Álex Baena y alcanzó a puntearla antes de la marca rival cuando se fue hacia el medio. La pelota fue en dirección a Fermín López, que la dejó pasar inteligentemente para que Lamine Yamal ejecute un gran disparo colocado al segundo palo que se transformó en el 1-0 español.

Pese al dominio español, a los 28 minutos de juego llegó un inesperado empate por parte de Croacia en su primer avance serio. Iván Perišić recibió sobre la izquierda, se perfiló y sacó un centro cerrado para que Beljo anticipe aprovechando su altura y, de cabeza, establezca el sorpresivo 1-1 de los Vatreni.

Pero la reacción de España fue inmediata y no dio tiempo a nada. Desde la salida de un córner, Lamine Yamal recibió en corto, desbordó por la derecha y sacó un centro pinchado al que Pubill llegó libre por el medio para cabecear a la red y restablecer la ventaja de la Roja en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Livaković salvó a Croacia

Apenas un par de minutos después, la Roja estuvo a punto de poner el segundo con otra acción colectiva que terminó en los pies de Baena. Luego de recibir un centro atrás de Marc Cucurella, el mediocampista del Atlético Madrid remató de primera y obligó a Dominic Livaković a realizar una gran atajada para evitar el 0-2.

Luego de la gran victoria en Wembley ante Inglaterra por 3-2 en la jornada inicial, la Nations League asoma como un nuevo objetivo para una España que quiere seguir extendiendo su etapa ganadora. En la última edición, los de Luis de la Fuente perdieron en la final ante Portugal, por lo que buscarán revancha en el nuevo certamen buscando repetir el título logrado en 2023. Por el momento, el conjunto ibérico está sumando 6 puntos en el Grupo A3, en tanto que Croacia se queda en 3 luego de su victoria ante República Checa y tanto checos como ingleses cierran con el 0-0 parcial entre ambos, sumando un punto.