En el primer turno de los duelos de vuelta de UEFA Europa League, la emoción y las sorpresas estuvieron a la orden del día con algunos argentinos como protagonistas. Nicolás Domínguez marcó en la victoria 2-1 de Nottingham Forest, que clasificó por penales ante el Midtjylland de Dinamarca, mientras que Nicolás Tagliafico vio la roja sobre el final en el 0-2 y eliminación de Olympique Lyon, que quedó afuera como local ante Celta de Vigo español.

El Nottingham Forest llegó a tierras danesas con la misión compleja de remontar el 0-1 como local en la ida, y el argentino fue clave para abrir el marcador en el primer tiempo. A los 40 minutos, Domínguez ganó de cabeza luego de un centro de Dilane Bakwa y su testazo bombeado se metió por detrás de la estirada del arquero. Más adelante, en la segunda parte, Ryan Yates, compañero de mediocampo del surgido en Vélez, estableció el 2-0.

Sin embargo, la historia no quedó ahí. Cuando los Tricky Trees saboreaban la clasificación, el croata Martin Erlić capturó un rebote en el área y puso el 1-2 que terminó llevando la historia al alargue. Domínguez fue reemplazado por Ibrahim Sangaré en el final del tiempo reglamentario, por lo que no llegó al suplementario y tampoco a los penales. Allí, el conjunto inglés, que tuvo un tanto anulado a los 120 minutos, se terminó imponiendo en la tanda de penales por 3-0, aprovechando dos disparos en los palos y una pifia insólita de los ejecutantes de Midtjylland.

Roja y eliminación para Tagliafico

La suerte no fue la misma para el lateral de la Selección Argentina, que luego del 1-1 en Balaídos ante el Celta de Vigo, se quedó afuera de local. La temprana expulsión del senegalés Moussa Niakhaté hizo las cosas muy difíciles para Les Gones, que aguantaron hasta que Javi Rueda puso el 1-0 para los gallegos y comenzó la debacle. En tiempo de descuento, Ferrán Jutglá selló el resultado en favor del conjunto español y desató la bronca de los franceses. Tagliafico, que ya se había salvado de que le cobraran un penal minutos antes, le hizo una falta a Pierre Lees-Melou y quiso levantarlo del piso bruscamente, lo que le costó la segunda amarilla justo antes de que el partido culmine.

El Celta se metió a cuartos de final y enfrentará a Friburgo, que goleó sin problemas al RC Genk por 5-1, tras la sorpresiva victoria en la ida de los belgas. Por su parte, el Lyon, que terminó hoy con nueve jugadores, acumula ya siete partidos sin ganar por todas las competencias con cuatro derrotas y tres empates.