Hay noches que se juegan por algo más que un resultado. Y la de este miércoles en Miami tiene todos los condimentos para quedar marcada: Lionel Messi está a un solo gol de alcanzar los 900 como profesional y el escenario parece hecho a su medida.

El Inter Miami recibirá a Nashville por la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, pero el foco estará inevitablemente puesto en el rosarino. Viene de convertir ante D.C. United, gol que lo dejó en 899, y desde entonces la cuenta quedó abierta, en suspenso, esperando el próximo festejo que lo meta en otro escalón de la historia grande del fútbol.

El recorrido hasta acá no admite comparación. La mayor parte de su obra la escribió en Barcelona, donde construyó una era dorada a puro gol: definiciones de zurda, gambetas imposibles y récords que fueron cayendo uno tras otro. Allí superó la barrera de los 600 tantos y se transformó en el máximo artillero de la historia del club, marcando una época que redefinió el juego.

Luego llegó el paso por PSG, donde siguió sumando a su cuenta personal y manteniendo una vigencia que parecía no tener fecha de vencimiento. Y desde su arribo a Estados Unidos, con la camiseta de Inter Miami, el impacto fue inmediato: goles decisivos, títulos y una influencia que trascendió lo deportivo para cambiar la dimensión del club y de la MLS.

Con la Selección argentina, su historia también se escribió a fuerza de goles pesados. Desde sus primeras conquistas hasta los tantos que acompañaron la consagración en la Copa América y la inolvidable conquista del Mundial, Messi convirtió en momentos clave y terminó de cerrar un círculo perfecto con la Albiceleste.

Ahora, a los 38 años, la historia suma un nuevo capítulo. Porque lejos de desacelerar, el capitán sigue siendo determinante. Y el dato no es menor: Nashville es un rival al que ya castigó repetidamente, con una marca goleadora que alimenta aún más la expectativa de que el número redondo llegue esta misma noche.

En la previa, Javier Mascherano dejó en claro que el equipo también juega ese partido paralelo. Saben que están ante una oportunidad única de ser parte de otro momento histórico en la carrera de Messi. Pero también entienden que hay una serie por cerrar y una clasificación en juego.

Entre la obligación deportiva y la posibilidad de presenciar un hecho histórico, Inter Miami se prepara para una noche especial. Porque cada vez que Messi está cerca de un número simbólico, el fútbol se detiene a mirar. Y esta vez, el mundo entero estará pendiente de un solo grito: el que puede empujar la cuenta hasta los 900.