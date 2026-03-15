Lionel Messi está a un paso de volver a escribir una página dorada en la historia del fútbol. El capitán del Inter Miami está a uno de alcanzar los 900 goles en su carrera profesional pero esta noche no verá acción cuando su equipo visite al Charlotte en el Bank of America Stadium por la cuarta fecha de la Conferencia Este de la MLS.

El conjunto dirigido por el argentino Javier Mascherano llega a este compromiso tras vencer 2-1 al DC United en la última jornada del torneo del estadounidense, donde el rosarino de 38 años convirtió su tanto número 899 como profesional.

Durante la semana, el Inter Miami empató 0-0 ante Nashville por los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, encuentro en el que Messi no logró alcanzar la barrera de los 900 goles, por lo que el desafío había quedado postergado para el duelo de este sábado, pero no sucederá porque hubo descanso programado para el campeón del mundo.

No fue el único argentino de la Selección ausente en la nómina, el mediocampista Rodrigo De Paul también fue preservado para la revancha entre semana por la Concachampion como local.

Historial goleador

El primer gol de Messi como profesional llegó el 1 de mayo de 2005 con la camiseta del Barcelona frente al Albacete. Desde entonces, su carrera estuvo marcada por una lluvia de goles que lo llevaron a convertirse en uno de los máximos goleadores de todos los tiempos.

A nivel clubes, el argentino suma 784 tantos repartidos entre Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami. En el conjunto catalán marcó 672 goles en 17 temporadas, transformándose en el máximo goleador de la historia del club.

Luego de su paso por España, Messi jugó dos temporadas en el Paris Saint-Germain, donde anotó 32 goles. Desde su llegada al Inter Miami en 2023, el rosarino ya acumula 80 tantos con la camiseta del equipo estadounidense.

A esta impresionante cifra se suman los 115 goles que convirtió con la Selección argentina, registro que lo ubica como el máximo goleador histórico de la Albiceleste, superando los 56 que había marcado Gabriel Omar Batistuta.

Con 899 goles en su cuenta personal, Messi está a apenas un paso de alcanzar otra cifra redonda en su carrera.