Matías Galarza Fonda dejará River Plate y continuará su carrera en la MLS (Major League Soccer). Tras varios días de negociaciones, el club llegó a un acuerdo con Atlanta United, que se quedará con el mediocampista paraguayo bajo una fórmula ya definida y aceptada por todas las partes.

La transferencia se concretará a través de un préstamo con obligación de compra de tres millones de dólares por el 50% del pase, que se ejecutará en junio si el jugador disputa al menos la mitad de los partidos del equipo estadounidense durante el período acordado. Con esos términos cerrados, la salida quedó sellada y el futbolista emprenderá viaje en las próximas horas.

La decisión se tomó en un contexto claro. Galarza Fonda no sumó minutos oficiales en lo que va del 2026 y quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo. En el Millonario entendieron que lo mejor para todas las partes era buscarle una salida que le permitiera continuidad inmediata.

Para el jugador, el factor deportivo fue determinante. Necesita ritmo y protagonismo para volver a posicionarse en la selección paraguaya, con el Mundial 2026 en el horizonte, y la MLS aparece como un escenario ideal para relanzar su carrera.

No es el primer sondeo desde Norteamérica, para quedarse con el mediocampista, pero la dirigencia del Millonario encabezada por Stefano Di Carlo la consideró insuficiente y la descartó rápidamente. Aquella negativa explicó, en parte, su continuidad en el plantel pese a no haber sumado minutos oficiales en el arranque del Torneo Apertura 2026.

Con el correr de las semanas y sin participación oficial, el escenario cambió. Atlanta United mejoró los números, ofreció una obligación de compra concreta y logró destrabar una negociación que hasta hace poco estaba estancada.

Con la salida de Galarza Fonda, la entidad Millonaria libera un cupo y reduce la cantidad de futbolistas sin rodaje en el plantel profesional, en medio de un arranque de temporada exigente y con necesidad de resultados inmediatos. Para el volante paraguayo, en tanto, se abre una nueva etapa lejos de Núñez, con continuidad asegurada y una cláusula que puede convertir su paso por la MLS en definitivo en apenas unos meses.