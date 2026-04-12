En uno de los duelos más atrapantes de la fecha 32 de la Serie A no está decepcionando. Como pierde 4-3 ante el Inter luego de desperdiciar dos goles de ventaja. Los Lariani ganaban 2-0 con un tanto del argentino Nico Paz, sin embargo el Neroazzurro, que no tiene a Lautaro Martínez, remontó con un doblete de Marcus Thuram y otros dos tantos de Denzel Dumfries. Con esta victoria, el líder de la liga italiana lleva nueve puntos de ventaja sobre el escolta Napoli.

El gol de Nico Paz

El '10' del Como ya había generado la jugada del 1-0 con un remate que le tapó el arquero Yann Sommer pero en el rebote su compañero Alex Valle transformó en gol a los 36 minutos de juego. A los 45 cumplidos, esta vez el propio Paz se encargó del asunto: recibió por la parte derecha del área, inclinó el cuerpo y sacó un remate tan preciso que venció la estirada de Sommer para convertirse en el 2-0 parcial y su gol número 11 en la Serie A.

Inter reaccionó y se lo llevó

Apenas un minuto después del tanto del argentino, el Inter logró irse al descanso descontando en el marcador gracias al tanto del francés Marcus Thuram. El compañero de ataque de Martínez, que se perdió el encuentro por una distensión leve en el sóleo de su pierna izquierda, que aprovechó un centro de Nicolò Barella para descontar. Pero esto no fue todo para el francés, que a los cuatro minutos del complemento apareció nuevamente aprovechando una salida insólita del arquero Jean Butez y estableciendo el empate.

Aquella reacción del Inter iba a extenderse hasta darle la vuelta completa al marcador unos minutos más tarde. Un tiro libre al segundo palo de Hakan Çalhanoglu encontró por el segundo palo la llegada de Dumfries, que se libró con facilidad de su marca para meter el cabezazo que decretó el 3-2. A los 27 minutos del complemento, el neerlandés volvió a hacerse presente en el marcador para agregarle un gol más a la victoria del Neroazzurro. Un nuevo tiro libre de Çalhanoglu fue bajado de cabeza por Manuel Akanji justo para el remate de zurda de Dumfries, que estableció el 4-2.

A pesar de la remontada, no faltó lugar para el sufrimiento del Neroazzurro. Un penal sobre Paz, de los mejores del encuentro pese a la derrota, permitió el descuento de Como desde los doce pasos por intermedio de Lucas Da Cunha. En una de las acciones del final, Jacobo Ramón estuvo a punto de empatar conectando un centro pero su tiro dio en el travesaño, dejando el 4-3 definitivo para el líder de la Serie A.

Con este resultado, el Neroazzurro saca más distancia en la cima de la tabla con 75 puntos, aventajando por nueve a Nápoli (empató ante Parma), que suma 66. Por el lado de Como, queda quinto con 58 unidades, a dos de Juventus, que por ahora es el último de los equipos italianos clasificando a Champions League.