Liverpool recuperó la sonrisa en la Premier League y lo hizo en casa, con autoridad y efectividad. En Anfield, el equipo de Arne Slot se impuso 2-0 frente a Fulham y dejó atrás una racha de tres partidos sin victorias. En ese contexto, Alexis Mac Allister volvió a sumar minutos tras ingresar en el complemento.

El mediocampista argentino saltó al campo en el segundo tiempo en lugar de Florian Wirtz y disputó poco más de 20 minutos, en un tramo del partido donde los Reds ya tenían el control del resultado y del juego.

El equipo local resolvió el encuentro en una ráfaga demoledora sobre el final de la primera mitad. A los 36 minutos, Rio Ngumoha abrió el marcador tras una buena jugada colectiva, y apenas tres minutos después, Mohamed Salah amplió la ventaja con un zurdazo preciso al segundo palo.

Con esa diferencia, Liverpool manejó los tiempos en el complemento y sostuvo el dominio sin sobresaltos, permitiendo incluso la rotación de nombres pensando en lo que viene.

El triunfo no solo significó volver a sumar de a tres, sino también recuperar confianza tras la caída ante el PSG en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Ahora, los Reds se mantienen en el quinto puesto con 52 puntos y siguen en la pelea por los puestos de clasificación a copas internacionales.

Para Mac Allister, el ingreso representa una nueva participación en un equipo que busca regularidad en el tramo decisivo de la temporada. Con la agenda cargada, Liverpool ya pone la mira en el duelo de vuelta ante el conjunto parisino, donde intentará dar vuelta la serie y seguir con vida en Europa.