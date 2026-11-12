En la continuidad del fútbol de selecciones en Europa, Inglaterra le gana 2-1 a Croacia en Wembley, por la quinta fecha de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026/27. El conjunto inglés busca asegurar su clasificación a los cuartos de final y llega al encuentro tras golear a los croatas en la última fecha. Morgan Rogers abrió el marcador para el conjunto local a los 24 minutos del primer tiempo, Petar Sučić igualó para los croatas y, cuando el partido se complicaba para los Three Lions, el goleador Harry Kane apareció desde el punto penal y convirtió el 2-1 parcial. El partido se puede seguir en la Argentina a través de ESPN 2 y Disney+

El encuentro tiene un condimento especial para Kane, quien alcanzó las 126 presencias con la camiseta inglesa y superó a Peter Shilton como el futbolista con más partidos disputados en la historia de la selección, hito que festejó además marcando el tanto del 2-1. El delantero del Bayern Múnich, también juega su primer encuentro con Inglaterra después de haber ganado el Balón de Oro 2026.

Inglaterra 2-1 Croacia, los goles

La primera emoción llegó en el primer tiempo por intermedio de Rogers, con algo de fortuna. Luego de un cambio de frente espectacular de Kane para Jude Bellingham, el del Real Madrid la bajó para el delantero de Chelsea, que remató de manera defectuosa al quedarle atrás el pase de su compañero, pero con la suerte de que su tiro poco ortodoxo también confundió al arquero Dominik Livakovic, que la manoteó pero se le terminó metiendo en el arco.

Corría el cuarto de hora de juego y, en una pelota parada, un error del local permitió el empate de Croacia. Tras el tiro de esquina, la pelota quedó boyando y Jarell Quansah quiso dársela al arquero de cabeza, pero su pase quedó corto y Sučić aprovechó el fallo para mandarla a la red restableciendo la paridad.

No obstante, minutos después un penal por un agarrón sobre Jude Bellingham en el área le entregó a los británicos la chance de volver a ponerse en ventaja. El que se hizo cargo fue nada menos que el goleador: Kane aseguró el remate al medio y puso el 2-1, festejando con un tanto su récord de ser el futbolista con más partidos disputados para Inglaterra.