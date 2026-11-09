En lo que fue un nuevo reconocimiento este año, Lionel Messi fue incluido en el FIFPRO World XI Masculino 2026, que se anunció este lunes. El astro argentino de 39 años volvió a integrar el once ideal del mundo elegido por los futbolistas profesionales, que tuvo una ausencia destacada: la del inglés Harry Kane, ganador del Balón de Oro de este año, se quedó afuera, y la delantera fue integrada por Kylian Mbappe y Erling Haaland.

El FIFPRO World XI, que entrega desde 2005 y tiene la particularidad de ser elegido exclusivamente por futbolistas profesionales, sin intervención de periodistas o entrenadores, contó con los votos de 19.806 jugadores de 73 países y la alineación quedó conformada por David Raya como arquero, Pau Cubarsí, Achraf Hakimi y Nuno Mendes en defensa, Jude Bellingham, Rodri y Vitinha; y una delantera conformada por Haaland, Mbappé, Messi y Lamine Yamal, campeón del mundo con España y ganador del Trofeo Kopa al mejor juvenil del año por tercera vez al hilo.

Para Messi, se trata de su regreso al equipo ideal después de tres años, ya que su última aparición había sido en 2023. De esta manera, amplió a 18 su récord de presencias en el reconocimiento, que recibió por primera vez en 2007. Por su parte, Lamine Yamal también consiguió un lugar por segundo año consecutivo y es el primer futbolista en ser seleccionado dos veces antes de cumplir los 20 años.

La ausencia de Kane, quien se adjudicó el Balón de Oro por primera vez en su carrera hace un par de semanas, fue la gran sorpresa de la votación. El delantero del Bayern Múnich había sido incluido entre los 26 candidatos, pero no consiguió uno de los puestos en el equipo definitivo. Según los datos publicados por FIFPRO, obtuvo el 27,6% de los votos, mientras que Haaland alcanzó el 28,4%, Messi el 29,5%, Yamal el 37,4% y Mbappé, el más votado, el 46%.