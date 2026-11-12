Con gol y récord de Kane, Inglaterra le ganó a Croacia y selló su clasificación a cuartos

Con el 2-1 definitivo, Inglaterra se quedó con una victoria clave ante Croacia en Wembley, en una noche especial para Harry Kane. El capitán no solo fue decisivo para asegurar el triunfo, sino que también celebró su partido número 126 con la camiseta de los Three Lions, convirtiéndose en el futbolista con más presencias en la historia de la selección inglesa. Una jornada redonda para el delantero, la primera tras la obtención del Balón de Oro.

Tras el triunfo de este jueves, Inglaterra llegó a los 13 puntos y se mantiene en el segundo puesto del Grupo A3 de la UEFA Nations League, detrás de España, que suma 13 unidades pero tiene mejor diferencia de gol. Además, el seleccionado inglés aseguró su clasificación a los cuartos de final del certamen. Ahora, el equipo dirigido por Thomas Tuchel cerrará su participación en la fase de grupos el próximo domingo 15 de noviembre, cuando visite a España, en un partido que definirá quién termina como líder de la zona.

Inglaterra 2-1 Croacia, los goles

La primera emoción había llegado en el primer tiempo por intermedio de Rogers, con algo de fortuna. Luego de un cambio de frente espectacular de Kane para Jude Bellingham, el del Real Madrid la bajó para el delantero de Chelsea, que remató de manera defectuosa al quedarle atrás el pase de su compañero, pero con la suerte de que su tiro poco ortodoxo también confundió al arquero Dominik Livakovic, que la manoteó pero se le terminó metiendo en el arco.

Corría el cuarto de hora de juego y, en una pelota parada, un error del local permitió el empate de Croacia. Tras el tiro de esquina, la pelota quedó boyando y Jarell Quansah quiso dársela al arquero de cabeza, pero su pase quedó corto y Sučić aprovechó el fallo para mandarla a la red restableciendo la paridad.

No obstante, minutos después un penal por un agarrón sobre Jude Bellingham en el área le entregó a los británicos la chance de volver a ponerse en ventaja. El que se hizo cargo fue nada menos que el goleador: Kane aseguró el remate al medio y puso el 2-1, festejando con un tanto su récord de ser el futbolista con más partidos disputados para Inglaterra.