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Torneo Clausura 2026

¿El gol del torneo? La espectacular chilena de Ronaldo Martínez en la goleada de Vélez

El paraguayo, que anotó un hat-trick en el 5-0 de Vélez ante los Central Córdoba, se lució con un golazo impresionante que pide Premio Puskás. 

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Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Lunes, 26 de octubre de 2026 a las 00:09
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En una actuación para el recuerdo, Ronaldo Martínez clavó tres. Uno de ellos, de chilena. (Foto: X @Velez)

En uno de los partidos que cerró el domingo, Ronaldo Martínez fue el gran protagonista de la goleada de Vélez por 5-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El delantero paraguayo marcó tres tantos, pero uno de ellos se llevó todas las miradas: una espectacular chilena que puso el 3-0 del Fortín y se convirtió en uno de los goles más impactantes del campeonato.

La acción llegó a los 12 minutos del segundo tiempo, cuando el encuentro estaba 2-0 a favor de los de Guillermo Barros Schelotto. Después de un tiro de esquina y un despeje, Juan Cruz Policella se la pasó de cabeza a un Martínez que, desde casi la medialuna, acomodó la pelota de taco y resolvió con una acrobática definición de derecha para sorprender a Alan Aguerre y establecer el 3-0. La chilena sorprendió por la potencia y la precisión del remate, en una jugada que se candidatea al mejor gol del Clausura.

El paraguayo, que había marcado el 2-0 y completó una actuación sobresaliente marcando de penal su triplete, alcanzó los ocho goles en ocho partidos desde que llegó a Vélez. Además, participó en el primer gol con una asistencia para Matías Pellegrini, confirmando su gran presente desde que llegó en este mercado desde Talleres de Córdoba. 

La goleada también le permitió a Vélez asegurarse la clasificación a los playoffs. El Fortín, al igual que Boca y Defensa y Justicia, sumó de a tres para escalar a 27 unidades y obtener la clasificación matemática a los octavos de final del Torneo Clausura. Además, el elenco de Liniers se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la tabla anual: está tercero con 55 puntos, en zona de Repechaje de la Copa Libertadores 2027 y a solamente dos puntos de Boca, que comanda la clasificación con 57.

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