En el cierre de la jornada del domingo, Vélez Sarsfield se impone por 4 a 0 a Central Córdoba en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, ya se juega el complemento, de un encuentro donde en el primer tiempo el dominio de los visitantes fue por momentos abrumador.

El encuentro es transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias.

A los 6 minutos del primer tiempo, el retornado delantero Matías Pellegrini aprovechó una buena asistencia del ex volante de River Plate Manuel Lanzini, definió el forma soberbia y decretó la apertura del marcador, cuando ambos equipos se estaban acomodando en el terreno de juego.

Antes de los veinte de la etapa inicial los dirigidos por los mellizos Barros Schelotto llegaron al segundo gol. El Ferroviario en la primera parte del encuentro mostró una endeblez defensiva alarmante, que aprovechó el ex delantero de Platense el paraguayo Ronaldo Martínez para alargar la ventaja del equipo de Liniers.

Pasando la media hora, el elenco porteño pudo llegar al tercer tanto. Un remate errado por Matías Pellegrini de zurda desde fuera del área salio rozando lel palo, luego de una enorme asistencia de Ronaldo Martínez.

El en complemento la temática fue igual y en el primer cuarto de hora, los visitantes elevaron la diferencia, ya que por intermedio de un golazo de Ronaldo Martinez y una aparición de Robertone, pusieron un 4 a 0, que era un resultado que tenía que ver con lo que se observó en el terreno de juego.

La Previa

En el cierre de la jornada, Central Córdoba recibe a Vélez este domingo desde las 21.30 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El Fortín buscará sumar de a tres para asegurar su pase a los playoffs y consolidarse en los primeros puestos ante un Ferroviario que necesita volver al triunfo para mantener vivas sus reducidas posibilidades de clasificarse. El encuentro es transmisión de ESPN Premium.

Luego de recuperar la sonrisa el fin de semana pasado ante Gimnasia de Mendoza, Vélez quiere asegurar matemáticamente su lugar en playoffs, así como lo hicieron el líder Instituto, Defensa y Justicia y Boca, estos dos últimos ganando sus respectivos encuentros de la fecha. De volver a sumar de a tres, los conducidos por Guillermo Barros Schelotto quedarán además en la expectativa por la tabla anual: si ganan escalarían a 55 puntos para ubicarse en el tercer puesto, el que da boleto al repechaje de la próxima Copa Libertadores.

Vélez viene de un agónico triunfo con gol de Silvero. (Foto: Prensa Vélez Sársfield)

Del otro lado, el equipo santiagueño llega después de perder 2-1 ante Newell's en Rosario y acumula siete partidos consecutivos sin victorias. Con apenas diez puntos, ocupa el decimocuarto lugar de la Zona y está obligado a sumar de a tres hoy en el Madre de Ciudades, de lo contrario se sumará al lote de los matemáticamente eliminados a tres jornadas de que termine esta etapa del Torneo Clausura.

Posibles formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Yonatán Casermeiro, Alejandro Maciel, Diego Cáceres; Matías Vera; Lucas Sequeira, Marco Iacobellis, Lucas González, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Thiago Policella, Manuel Lanzini, Álvaro Montoro; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Madre de Ciudades.

Árbitro: Pablo Echavarría.