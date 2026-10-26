Luego de la jornada de domingo en la fecha 14 del Torneo Clausura, el agónico triunfo de Boca sobre Independiente en Avellaneda resultó clave para el Xeneize, ya que volvió a ser el único líder de la tabla anual. El 1-0 ante el Rojo representó más que una victoria en un clásico para los de Rodolfo Arruabarrena, que retornaron a la cima de la clasificación y están cada vez más cerca de lograr un lugar en la Copa Libertadores de 2027.

Rosario Central movió primero y ganó como local ante Huracán 2-0 por la 14ª fecha del Torneo Clausura 2026 en la noche del sábado y de esa manera se había subido de manera transitoria a lo más alto de la Tabla Anual que conduce a las copas internacionales y al título de Liga. Con 56 puntos, el Canalla había tomado dos de ventaja respecto a Boca, pero el Xeneize respondió el domingo ganando de visitante ante Independiente en el Libertadores de América y quedó a salvo en lo más alto, a dos fechas del final del calendario.

Ángel Di María y otra gran noche en la oficina: el Gigante de Arroyito.

También Argentinos Juniors puede superar la nueva línea de los rosarinos. Pero el Bicho se estará presentando recién el martes como local ante Independiente Rivadavia que fue líder durante mucho tiempo, pero comienza a desinflarse en el tramo caliente de la temporada. Vélez, todavía expectante, le ganó a Central Córdoba en Santiago del Estero, pero quedó tercero poder alcanzar al Canalla por el momento. No obstante, el Fortín está en el Repechaje de la Copa Libertadores del año entrante.

El Lobo está

Agazapado y sumando fuerte para el ingreso a la Sudamericana, Gimnasia (LP) había abierto la fecha el viernes con su victoria en casa ante Sarmiento de Junín por 2-0. El conjunto dirigido por Ariel Pereyra construye una gran campaña y mientras siga sumando victorias, la ilusión por la Libertadores todavía no está perdida para el Lobo.