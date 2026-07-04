La eliminación de Cabo Verde en el Mundial 2026 no opacó la enorme historia que construyó el equipo africano durante el torneo. Tras caer frente a la Selección Argentina de Lionel Messi, el arquero Vozinha compartió una emotiva despedida en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos del fútbol.

El guardameta, que fue una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo, publicó una extensa carta en la que destacó el impacto que tuvo la participación de Cabo Verde en la competencia. “Hoy todo el mundo sabe dónde está Cabo Verde y quién es el pueblo caboverdiano”, escribió el arquero, orgulloso del recorrido que hizo su selección en el certamen.

A lo largo de su mensaje, Vozinha resaltó el espíritu de lucha del plantel y el apoyo incondicional de los hinchas. “Mostramos nuestro talento, nuestra resiliencia y la alegría que nos define”, expresó el futbolista, quien además agradeció las muestras de cariño recibidas desde distintos rincones del mundo durante el Mundial 2026.

Vozinha y una despedida emotiva

La selección africana se convirtió en una de las grandes sorpresas de la competencia al jugarle de igual a igual a la poderosa Argentina. Con un plantel valuado en apenas 53,4 millones de euros, el conjunto caboverdiano enfrentó al actual campeón del mundo, cuya plantilla posee un valor trece veces superior, pero aun así logró competir con personalidad y carácter.

Uno de los momentos más recordados del encuentro fue el mano a mano que Vozinha le atajó a Lionel Messi, una escena que recorrió el planeta y que quedó marcada como uno de los instantes más emocionantes para el arquero. Días antes del partido, el propio futbolista había confesado que uno de sus grandes sueños era enfrentarse al capitán argentino.

En su despedida, el arquero también hizo referencia a las pocas probabilidades que las casas de apuestas le daban a Cabo Verde antes del duelo de dieciseisavos de final. Según distintos pronósticos, la clasificación africana apenas tenía un 1% de chances frente al 87% que favorecía a la Selección Argentina.

Vozinha y una despedida emotiva

“Nos dieron solo 1% de probabilidad, y nosotros demostramos de qué somos capaces con eso”, escribió Vozinha, dejando en claro el orgullo que siente por el rendimiento del equipo. Además, aseguró que cada jugador dejó “el cuerpo y el alma” dentro de la cancha para representar de la mejor manera a su país.

Finalmente, el arquero agradeció especialmente a su familia, a sus compañeros y al pueblo caboverdiano por acompañarlo en esta experiencia histórica. Lejos de vivir la eliminación como un cierre definitivo, Vozinha aseguró que lo conseguido por Cabo Verde en el Mundial 2026 representa apenas el inicio de una nueva etapa para el fútbol de su nación.