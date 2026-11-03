Barcelona comenzó la semana con una victoria contundente en el Camp Nou. El conjunto catalán derrotó 3-0 al Aston Villa por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League y ratificó su poderío ofensivo con una actuación que tuvo a Raphinha como protagonista excluyente.

El equipo dirigido por Hansi Flick encontró rápidamente la ventaja. A los seis minutos del primer tiempo, Lamine Yamal abrió el marcador después de aprovechar una pérdida de João Gomes cerca del área. El joven delantero encaró, dejó atrás a Pau Torres con un movimiento y definió de zurda al segundo palo para establecer el 1-0.

El Barcelona manejó el desarrollo y volvió a golpear apenas comenzado el complemento. A los siete minutos, Raphinha recibió sobre un costado, controló la pelota y sacó un zurdazo que terminó en el fondo de la red, con una leve intervención de Pau Torres en la trayectoria. El brasileño amplió la diferencia y comenzó a encaminar una victoria que terminaría siendo mucho más contundente.

Pero el delantero tenía más para ofrecer. Raphinha volvió a aparecer para completar su doblete y ponerle cifras definitivas al encuentro. De esta manera, el brasileño volvió a ser determinante apenas tres días después de haber marcado dos goles frente al Alavés.

El atacante atraviesa un momento extraordinario: con estas conquistas llegó a los 19 goles en 13 presentaciones en todas las competiciones, una cifra que refleja su enorme influencia en el funcionamiento ofensivo del equipo catalán.

Con el pitazo final, Barcelona celebró un triunfo por 3-0 que le permite sumar una victoria importante en la Champions League. Con Yamal y Raphinha como protagonistas, el equipo de Flick tuvo una noche contundente ante su gente y dejó una imagen de autoridad en el Camp Nou.