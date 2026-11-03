Atlético de Madrid y Bayern Múnich ya están en cancha y disputan uno de los partidos más atractivos de la jornada de Champions League. El equipo de Diego Simeone busca hacerse fuerte ante su gente y prolongar su gran presente futbolístico, mientras que el conjunto alemán intentará sostener su invicto en una visita exigente al Riyadh Air Metropolitano.

El equipo de Diego Simeone llega en un momento destacado, con ocho victorias en sus últimas nueve presentaciones, y buscará trasladar ese buen rendimiento al plano internacional. Del otro lado estará un Bayern que atraviesa una extensa racha sin derrotas, pero que tendrá que afrontar el compromiso con ausencias importantes y sin su entrenador principal.

El gran presente del Atlético y un Bayern que llega con bajas

El Colchonero atraviesa una de sus mejores etapas de la temporada. Ganó ocho de sus últimos nueve encuentros y solamente dejó puntos en el empate 1-1 frente a Stuttgart por la Champions League. Sin embargo, Simeone tendrá algunos inconvenientes para armar el equipo: Morten Hjulmand fue expulsado en ese compromiso y no estará disponible, mientras que Johnny Cardoso y Koke llegan con molestias físicas y son duda.

Además, el conjunto madrileño cuenta con un antecedente que alimenta su confianza: no pierde como local frente a equipos alemanes desde 1996, acumulando 16 partidos sin derrotas en esa condición.

Por su parte, Bayern Múnich mantiene una racha de 14 encuentros oficiales sin conocer la derrota, aunque viene de dos empates consecutivos en la competencia europea: 3-3 frente a Viking y 2-2 ante Arsenal. En su última presentación por la Bundesliga también igualó 2-2 con Borussia Dortmund, un resultado que le impidió quedar como único líder del campeonato.

El conjunto bávaro tendrá un desafío adicional: Vincent Kompany se encuentra recuperándose de un problema de salud y no podrá estar en el banco de suplentes. Su lugar será ocupado por su ayudante, Aaron Danks, quien tendrá la responsabilidad de conducir al equipo en una visita exigente.

A las dificultades del entrenador se suman varias ausencias de peso. Luis Díaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismael Saibari están descartados, mientras que Michael Olise es duda. La expectativa también pasa por Manuel Neuer, quien podría regresar después de superar una lesión en el pie.

Una de las principales cartas ofensivas será Harry Kane. El delantero inglés llega después de fallar un penal ante Borussia Dortmund, pero mantiene una impresionante marca de diez partidos consecutivos convirtiendo en la Champions League y está a solamente un gol de igualar el récord de Cristiano Ronaldo.

Probables formaciones de Atlético de Madrid y Bayern Múnich

Para el compromiso en el Metropolitano, Diego Simeone apostaría por una formación con Julián Álvarez como principal referencia ofensiva, acompañado por Kang-in Lee. El entrenador buscará aprovechar la intensidad de sus mediocampistas y la velocidad de sus delanteros para lastimar al conjunto alemán.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Pubill, Le Normand, David Hancko, Álex Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Marcos Llorente, Álex Baena; Kang-in Lee y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

En Bayern Múnich, la principal incógnita pasa por el arco, donde Manuel Neuer podría reaparecer, aunque Jonas Urbig también aparece como alternativa. En ataque, Harry Kane será la referencia de un equipo que intentará imponer su jerarquía pese a las numerosas bajas.

Bayern Múnich: Jonas Urbig o Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Lennart Karl, Tom Bischof, Alphonso Davies; Harry Kane. DT: Aaron Danks (interino).

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: hora, TV y datos del partido

Partido: Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich.

Competencia: Champions League 2026/27.

Fecha: cuarta jornada de la fase de liga.

Día: martes 3 de noviembre.

Hora: 17.00 de Argentina.

Estadio: Riyadh Air Metropolitano.

Árbitro: François Letexier (Francia).

VAR: Jérôme Brisard (Francia).

Televisión: Fox Sports.

Dos candidatos, dos realidades diferentes y un objetivo compartido: sumar para meterse entre los mejores de Europa. El Metropolitano será escenario de un cruce de alto voltaje, con Simeone y Kane como protagonistas de una noche que promete fútbol de primer nivel.